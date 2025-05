A los toros con mis impuestos

Escribo estas líneas de urgencia mientras me preparo para ir a los toros en la plaza de la Maestranza de Sevilla. Habrá encontrado una entrada de gañote, malpensará algún lector envenenado por la envidia, pero la respuesta es que no. Voy pagando, pero con mis impuestos, porque la corrida la veré en mi casa gracias a la retransmisión de Canal Sur. Es un corridón, algunos dicen que la mejor de la Feria, con la terna soñada por cualquier amante del toreo de arte: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Dice el dicho popular que “corrida de expectación, corrida de decepción”. Vaya usted a saber. Si a algo te enseña el toreo (y la vida) es a tomarse las cosas con un cierto escepticismo, a no esperar demasiado del porvenir. Luego, si hay una sorpresa agradable, pues eso que se echa uno al petate de la memoria, como aquella corrida en la que Aguado rompió en gran torero, hace unos años, y que puso en pie a toda la redacción del Diario.

He de confesarles que estoy algo ilusionado y si ahora me arrepiento de haber dejado de fumar es por no poder encender un buen vegano al son de Marcial eres el más grande (aunque me cuentan que los chinos se han quedado con todos los cigarros habanos y ahora es difícil encontrar uno a un precio razonable).El otro día un periodista veterano me dijo que se había hecho taurófilo desde que entrevistó a una líder del Pacma. Otros, señalan al ministro Urtasun como el mayor forjador de taurinos desde el mítico duelo cretense entre Belmonte y Joselito. Dicen que la gente joven está regresando a los toros, posiblemente porque está harta de tanto meapilas que aprovecha cualquier ocasión para dar rienda suelta a sus sermones y prohibiciones. Si hubo una generación que mostró su rebeldía dejándose el pelo largo, la actual parece que ha optado por el clavel reventón en la solapa. Debajo de los adoquines está la arena de lo cosos de España. Mesié, sin ser ningún Juncal, siempre he sido curioso de las cosas de los toros y, cuando llega la primavera, le suelo dar más garbo a mi caminar por la calle Sierpes.

Ha sido un acierto de Canal Sur usar nuestro dinero para dar algunas pocas corridas de la Feria. Los inicios de la televisión española están íntimamente unidos a las retransmisiones taurinas. Tanto, que algunos seguimos echando de menos la voz de Matías Prats padre comentando las faenas. Esta tarde voy a los toros, como un señor antiguo, a lo grande, en tendido de sofá. Y que se mueran los feos.