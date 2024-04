Sevillanos y sevillanas, titulares de casetas y de carruajes, votantes todos: la Feria ha terminado. Aquí había más gente que en la plaza de Oriente. Aunque no todos habían llegado en autobuses, porque a ciertas horas parecía imposible. Ahora estamos en la semana después. Ahora estamos en la semana de las votaciones. A votar, a votar, y a votar… Autodeterminación para las sevillanas con un color especial. Y también se vota para elegir a los triunfadores. Los jurados de la Real Maestranza y El Corte Inglés ya se han pronunciado. Daniel Luque ha sido proclamado el triunfador de la Feria y Juan Ortega el autor de la mejor faena. De la mejor faena taurina, por supuesto. Pero todavía ningún jurado le ha dado un premio al otro gran triunfador de la Feria. Me refiero a Juanma Moreno, que triunfó en la caseta del sindicato CCOO, donde hasta le gritaron “¡guapo, guapo, y guapo!”.

Lo nunca visto en la Feria: un presidente andaluz del PP que triunfó en el feudo casetero de un sindicato de clase. Hasta ahí hemos llegado. Andalucía está que no la conoce ni la madre que la parió. Con Alfonso Guerra en la Academia de Buenas Letras, Griñán pidiendo un indulto mientras le dan la amnistía a Puigdemont, y el presidente del PP aplaudido por las señoras sindicalistas. Aparte de eso, hay listas de espera. Para conseguir casetas, por supuesto. Aunque también para las operaciones en el SAS.

Lo que sucedió en esa caseta ha causado indignación entre el progrerío disoluto de este país. Y no es que pasara nada malo, pero allí Juanma se hizo fotos con Nuria López, la secretaria de CCOO en Andalucía, con señoras del sindicato, y hasta con algunos compañeros que se sumaron a la fiesta. Y después hubo que explicarlo. Juanma elogió tanto a CCOO como si fuera el sobrino de Marcelino Camacho. Y Nuria López escribió un tuit cargado de ironía, que los colegas de Madrid no han entendido, porque ellos son sectarios y no saben que, en la Feria, aunque sea con rebujitos, y sin llegar a la tajá, la gente es muy cordial, muy de ojaneo. Es decir, que no se utiliza esa crispación y mala leche que tanto perjudica a este país.

La Feria y Sevilla son diferentes. Pues mejor esto que aquello. Mejor ser simpáticos que unos siesos, que se insultan en el Congreso, y citan a Juanma a una comisión de investigación, sólo por fastidiar, para hacer el paseíllo junto a Koldo. Este fue un país de paseíllos. Pero ya ha pasado casi un siglo. Así que ahora, Juanma, a la Feria de Barcelona, que empieza pasado mañana. Esa Feria durará 10 días, y allí no hacen consultas. Por si acaso. Ni tampoco organizan corridas de toros. Pero pronto van a votar, a votar, y a votar… A ver quién sale triunfador.