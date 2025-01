En el pulso sobre quién está ganando el famoso relato, el que tanto le gusta dominar al Gobierno sanchista, el grado del ángulo de los brazos hincados sobre la mesa de juego lo va conquistando, por el momento, la oposición. El PP, Junts y Vox, han votado en contra el decreto ómnibus. Una especie de Caballo de Troya, cuya apariencia parecía beneficiosa pero que traía en sus entrañas consecuencias muy negativas. En la Guerra de Troya, los griegos construyeron un enorme caballo de madera, aparentemente como una ofrenda de paz a los troyanos. Sin sospechar nada, los troyanos introdujeron el caballo en su ciudad amurallada, pensando que era un símbolo de su victoria. Sin embargo, en su interior se escondían soldados griegos, quienes salieron durante la noche para abrir las puertas de la ciudad, permitiendo que los griegos atacaran y conquistaran Troya. Así es el decreto ómnibus. Que la oposición ejerciera de oposición en dicha votación en el Congreso ha puesto de manifiesto la imposibilidad para gobernar de Sánchez. Y desnuda a un Sánchez que no acepta que, tanto la subida de las pensiones como la ayuda al transporte sea votada por separado como ha propuesto y presentado el PP. En ese decreto había más de ochenta propuestas albergadas en esa gran panza del caballo de Troya. El Gobierno ha respondido a su gran fracaso, que delata su imposibilidad de gobernar, con una guerra contra la oposición. Se ha puesto el foco en lo que no se ha votado, pero también hay que analizar por qué no se ha votado. Se ha votado en contra de que el Gobierno suba el IVA a los alimentos o suba los impuestos de la factura de la luz. Se ha votado en contra del famoso palacete en París del PNV. Se ha votado en contra de que se siga favoreciendo a la okupación. Se ha votado en contra de que se recorte la financiación a las autonomías para sanidad, educación, políticas sociales y dependencia. Entre todas esas propuestas se mezclaron los dineros de las personas mayores y la de quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. No se ha generado un “dolor social” como llora Sánchez, no. El pueblo está agradecido, ante esa valiente operación por parte de la oposición que ha plantado cara dejando al descubierto lo que ese caballo traía en su barriga. Los españoles son bilingües en el idioma sanchista: cuando dice que ha alcanzado la unidad quiere ignorar a los que no están de acuerdo con él. Cuando no consigue ganar en el congreso convierte su problema en una narrativa donde él nunca es el responsable. Moraleja: troyanos, cuidado con los regalos de tus enemigos.