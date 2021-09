¿A veces matar no está mal?

Una youtuber, influencer, disc-jokey, actriz y directora ha dicho en el programa de Youtube presentado por Gabriel Rufián que, si continúa la escalada de violencia contra el colectivo LGBTIQ+, "deberíamos comprar armas, cócteles molotov y ¡pum!, porque es lo que están haciendo con nosotros". Cuando Rufián le pregunta "¿Qué hay que hacer con Vox, por ejemplo?", contesta: "Matar. ¿Está mal matar? A veces sí, a veces no".

Temiendo que la barbaridad tenga consecuencias legales después dio marcha atrás: "Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor… Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos al colectivo LGBT (al que pertenezco)… Por eso pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido".

En la realidad paralela de la izquierda decir que debería matarse a los políticos y militantes de Vox -no sé si también a los votantes, porque lo de matar es un empezar y no acabar- es como mucho una ofensa que exige una disculpa, no un delito de odio que justifica una denuncia. Siempre que se diga desde la izquierda, claro. ¿Imaginan que alguien, desde la derecha, dijera que hay que matar a los gays y que matar a veces está mal y a veces no? Todos, yo el primero, exigiríamos que respondiera ante la ley. O ni tan siquiera haría falta: la Justicia actuaría de oficio contra lo que según el Código Penal es un delito de odio ("Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél").

¿Le parece a usted que afirmar que lo que hay que hacer con Vox es matar no incita directamente al odio y la violencia contra un grupo? Pues no pasa nada. Como tampoco pasa porque Pablo Iglesias, en su Pokémon evolución periodística, ilustre su artículo con una pistola Luger -la usada por los nazi- en la que están grabadas PP, Vox, prensa y 78 (por la Constitución). Un truco publicitario, ya, ¿o se habría hablado del artículo de no ser por la pistola? Pero también algo condenable. Quede claro desde dónde se dice que hay que matar o se ilustran artículos con pistolas.