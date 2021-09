¿Será verdad la vuelta a la normalidad?

Hablan los expertos y sentencian. La normalidad auténtica, la de toda la vida y no aquella que Sánchez bautizó como nueva, ya está aquí, o viene de camino para quedarse. Oído lo cual, un servidor de Dios y de usted cruza los dedos, reza cuanto sabe y espera con las manos juntas a que eso sea verdad. Por lo pronto, el arzobispo, urgido por la fiebre capillita, ya le ha dicho a la hermandad del Gran Poder que vaya preparando su misión en los Tres Barrios, lo que ocurrirá en un mes si la cosa sigue su curso. Un año y medio después de aquel viacrucis del Santo Entierro coincidente con el Betis-Madrid, podremos ver pasos en las calles de Sevilla. Normalidad de la buena y no de la nueva, pero estamos tan escarmentados por tantos pasos adelante y atrás que cruzamos los dedos y no optamos por un conjuro porque no creemos en brujerías, pero sin bajar la guardia.