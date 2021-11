Para todo el que no lo vio en su apogeo

Maestro del tiempo es el título de la película que recorre la vida de Curro Romero, un documental con muy buena pinta que hoy verá la luz por vez primera. Será en Sevilla, ¿dónde si no?, en su Festival de Cine y ya en las redes ha levantado una expectación extraordinaria. Y es que tras veintiún años alejado de los ruedos, su aura no deja de crecer y ahí tenemos a los hijos y a los nietos de los privilegiados que tuvimos la suerte de verlo en plenitud parándolo por la calle para hacerse una foto con él. Maestro del tiempo y de la vida, con la autenticidad como bandera innegociable, ve cómo pasa ese tiempo que él detenía con el capote en su casa, a tiro de piedra de La Pañoleta, el cahíz de tierra que le lanzó hasta llegar a ser leyenda de sí mismo. Hoy podrán conocerlo un poco mejor los que se asomen a una película que, según me dicen, tiene buena pinta, muy buena.