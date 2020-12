La Copa, así, no mola

Ha pasado poco más de un mes desde que en el Estadio Municipal de San Sebastián, ubicado en Tomares, se viviera una noche de ensueño en la que la Unión Deportiva Tomares lograba ser equipo de Copa del Rey para enfrentarse a un Primera División, al Osasuna. Ha pasado poco más de un mes y a menos de 48 horas para el enfrentamiento no se sabía si habría público en el Estadio de La Cartuja. Ha pasado poco más de un año desde que nos vendieron que la Copa mola, pero no…

Así, no mola. Y no mola porque es inadmisible que, a menos de 48 horas, un equipo con una media de 22 años, cargado de ilusión, no supiera si iba a poder soñar con 400 aficionados en las gradas. La incertidumbre se ha apoderado de plantilla, cuerpo técnico, vecinos de Tomares que veían como la oportunidad de vivir una cita histórica al lado de su equipo se iba esfumando poco a poco. Fíjense si va a ser histórico lo que se viva hoy que hasta Manuel Mestraña va a dejar que los chavales se lleven las camisetas como recuerdo o que se las cambien con jugadores como Oier, Roncaglia o Roberto Torres.

800 espectadores disfrutaron de un partido de la selección española de fútbol femenino y ahora, mes y medio más tarde, ha persistido hasta el final la duda de si, al menos, la mitad podrán disfrutar de su equipo de División de Honor contra un Primera División. Algo histórico, pero que, con actitudes como las que estamos viviendo, nos damos cuenta de que no… De que La Copa, realmente, no mola.Todo hace indicar que, dentro de un mes, el Estadio de La Cartuja acogerá la Supercopa de España entre Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club. Veremos si, para entonces, ocurre lo mismo y estos cuatro equipos y sus aficionados tienen el mismo trato por la RFEF. Yo espero no revivir la falta de respeto que se le ha mostrado estos días al fútbol modesto, a la UD Tomares y a una ciudad entera. Suerte, Tomares.