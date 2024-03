El avance de las nuevas tecnologías ya es una realidad y muchos de los trámites ya son de forma telemática. Aunque hay un aspecto importante a destacar en esta nueva era tecnológica y es que no todos los usuarios disponen de los mismos conocimientos. ¿Las nuevas tecnologías nos ayudan o nos entorpecen? Muchos de ustedes seguro que se han encontrado con problemas a la hora de hacer un pago de una multa o de usar una aplicación, pero muy pocas veces hay un manual de ayuda para poder hacer frente a tantas dudas. ¿Es tan difícil de entender que no todo el mundo es capaz de saber usar el móvil, el ordenador o incluso de hacer frente a una gestión online, que en muchos casos se complica tanto que los usuarios lo dejan estar por miedo o rechazo? He visto llorando a personas mayores en una oficina bancaria porque no podían cobrar su pensión. ¿No parece increíble? La tecnología avanza cada vez más rápido y todavía hay personas que no tienen acceso a internet y no pueden hacer frente a ciertas gestiones que deberían de poderse hacer de forma presencial. ¿Por qué no damos paso a que las personas decidan si quieren o no quieren usar la tecnología sin sentirse coaccionados por el sistema?