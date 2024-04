Soy uno de los miles de seguidores que pasaron el fin de semana en Sevilla para la final de Copa. A través de estas líneas quisiera trasladar mi más sincero agradecimiento a Sevilla y, especialmente, a los sevillanos y sevillanas por el trato recibido. La ciudad... impresionante. Qué decir que ustedes no sepan: una pasada, una preciosidad. A pesar de los más de 800 kilómetros de distancia con nuestra ciudad de origen, me he sentido como en casa. La de kilómetros que hemos andado: desde La Cartuja (maldita sea su ubicación) hasta el Parque de María Luisa pasando por la Macarena, barrio de Santa Cruz, Catedral, Torre del Oro, Maestranza, Triana... Pero sobre todo hay que agradecer a las gentes de Sevilla. Cómo nos han tratado. Por su amabilidad, cariño, comprensión, paciencia... en momentos muy complicados. Quisiera también pedir disculpas por las molestias y trastornos ocasionados. Muchísimas gracias por todo. Así da gusto. Mila esker ta beste bat arte (Mil gracias y hasta otra).