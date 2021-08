Esperpéntica visita de Sánchez a EEUU

Sólo puede calificarse de esperpéntica la gira de Pedro Sánchez por EEUU, pues ni ha sido aún invitado por Biden, ni siquiera ha conseguido que se produzca ningún tipo de reunión entre las dos administraciones. Nuestro infame presidente ha ido de gira turística para promocionarse personalmente y prepararse su futuro una vez que los españoles lo larguen de La Moncloa. Nos cuentan la milonga de que es un viaje en clave económica en el que se ha reunido con importantes grupos de inversores, pero lo cierto es que a fecha de hoy no ha conseguido cerrar ningún acuerdo concreto en ninguna de sus reuniones. Eso sí, en propaganda es un auténtico "monstruo". Hay que fijarse en el desastre: mientras él supuestamente animaba a invertir en España y prometía dar facilidades de todo tipo, desde España recibían allí la noticia de que la vicepresidenta segunda de su Gobierno, la comunista podemita Yolanda Díaz, asustaba a las empresas declarando que se van a subir los impuestos. Todo un despropósito. Estos socialistas no se enteran de que, sin estabilidad política, sin seguridad jurídica y con los comunistas en el poder, aquí no invertirá casi nadie. Eso sí, Sánchez se ha hartado de defender a Biden y, sorprendentemente, porque es totalmente inusual, se ha metido en la política norteamericana atacando a Trump, atreviéndose incluso a aconsejar a Biden sobre lo que tiene que hacer en relación a Cuba mostrándose partidario de relajar el bloqueo, ante el asombro de todos. Lo que sí ha difundido el aparato de propaganda de presidencia del Gobierno es que la prensa rosa norteamericana lo ha comparado, por su aspecto físico, con Superman y con Kennedy. Patético.