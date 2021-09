Excelencia es sinónimo de suficiencia

¿Es la excelencia igual a la suficiencia? A pesar de que la RAE lo niegue rotundamente, la Junta de Andalucía responderá complaciendo al público mayoritario un mayúsculo sí. Ello no promueve el progreso, algo de lo que alardea esta entidad, sino una generación de estudiantes holgazanes sin incentivos para mejorar ni destacar. Quedó implantada de manera definitiva e indefinida la ley del mínimo esfuerzo. La cuestión es: un estudiante con todas sus asignaturas aprobadas y una media de 5 recibe una bonificación de 99%. La sorpresa: un estudiante con todas sus asignaturas aprobadas y una media sobresaliente acompañada de matrículas de honor recibe igualmente una bonificación del 99%, sin beca y sin reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. ¿Qué transmite la Junta a la sociedad al premiar con el oro tanto a la mediocridad como a la genialidad? Éste no es un reclamo de justicia, sino de visión a largo plazo, no podemos hablar de eficiencia, futuro o perfección cuando en el presente la excelencia es valorada de manera idéntica a la suficiencia ante los ojos de la Administración y el Estado.