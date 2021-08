Ya tengo mis años, he visto y leído algo sobre las guerras, desde las más primitivas hasta las actuales. Hay una frase hecha que es muy antigua y dice "la historia es para aprender de ella y no volver a caer en los mismos errores". Esta frase está claro que no es válida para las personas que dirigen los partidos del mundo, ya que estos personajes sólo ven su egoísmo, llámense presidente, primer ministro, rey o dictador. Cualquier mandatario que es capaz de mandar a bombardear una población para matar civiles sólo puede tener un calificativo: asesino. O estas personas dejan de ser lo que son y reparten riquezas, enseñanza y cultura, o terminarán por destruir la humanidad. No olvidemos que todas las nacionalidades, de una manera o de otra, hemos estado sometidas por otros. Ya es hora de que el humano sea civilizado, desde el mayor dirigente hasta el más humilde trabajador. Vivamos y dejemos vivir; abuso de poder, nunca; asesinatos, nunca más. Me pregunto cómo una persona en los tiempos que vivimos se cree con el derecho de dictar esta orden y que sus consejeros se lo permitan, qué clase de persona es, si es que es persona. Guerra y exterminio, nunca jamás. Unidad y cooperación, siempre. No más bombardeos, no más asesinatos, no más matanzas, pueden ser sus hijos, nietos, hermanos, padres... Vivamos y dejemos vivir. No se trata de ser buenos o malos, sino de ser justos.