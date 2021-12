Tres años del cambio (a medias) en Andalucía

El pasado jueves 2 de diciembre se cumplieron tres años de las elecciones autonómicas de 2018 que posibilitaron, tras casi cuarenta años de hegemonía socialista, el cambio político en Andalucía gracias a un pacto parlamentario entre PP, Ciudadanos y Vox que permitió formar un Gobierno con los dos primeros partidos. Lo principal que hay que destacar es que dicho cambio no supuso ningún cataclismo. El centroderecha andaluz ha demostrado que sabe y puede gobernar Andalucía desde la moderación. Por contra, como destacan sus críticos, el cambio ha sido muchas veces una cuestión más de caras y siglas que de políticas profundas. En general, se observa en la gestión del Gobierno PP-CS un cierto continuismo respecto a las grandes líneas marcadas por los ejecutivos socialistas anteriores, que siempre tuvieron como brújula los principios socialdemócratas. Lo dicho queda muy claro con el análisis de los dos presupuestos andaluces que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha conseguido aprobar. Aunque es cierto que la gestión del Gobierno autonómico ha estado absolutamente marcada por la repentina irrupción de la pandemia, también lo es que no se han acometido algunas reformas que no necesitaban de grandes inversiones y sí de una nítida voluntad política para llevarlas a cabo. Nos referimos, por poner algún ejemplo, a la llamada administración paralela -cuya reducción ha sido mínima- o a la despolitización de Canal Sur, cuyos informativos, al igual que en la época del PSOE, siguen siendo un arma propagandística más que una herramienta al servicio de todos los ciudadanos. Si el cambio mereció o no la pena es algo que sabremos en las próximas autonómicas, cada vez más cercanas. Será en ellas cuando los ciudadanos den su veredicto.