Clavero y la memoria de Andalucía

DESDE la semana pasada el Parlamento de Andalucía tiene colocado en un lugar de privilegio un busto de Manuel Clavero Arévalo, el catedrático de la Universidad de Sevilla y ex ministro de la UCD, que en 1980 dio una muestra de coraje y coherencia política abandonando el Gobierno para sumarse al amplio movimiento social y político que pugnaba para que Andalucía tuviera una autonomía de primera clase y no se viera de nuevo discriminada frente a Cataluña y el País Vasco. Pero más allá de este episodio, Clavero, fallecido en 2021 y que durante más de dos décadas fue presidente del Consejo Editorial de este periódico, atesoró una larga trayectoria en la que no tuvo otra bandera que la defensa de los intereses de la región, lo que lo configura, de alguna forma, como padre de la Andalucía moderna. A él se debe, además, el diseño del modelo del Estado de las Autonomías que terminaría plasmado en la Constitución de 1978. Tanto por su trascendencia histórica como por su importancia en la configuración institucional de la Andalucía de hoy, su recuerdo en la Cámara que representa a la ciudadanía andaluza adquiere pleno sentido. Y también que para recibir el busto donado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces la Presidencia del Parlamento convocara a los portavoces de todos los grupos a un acto sin adscripción partidista. El hecho de que no asistieran los representantes de la extrema izquierda y la extrema derecha no debe de extrañar: Clavero es lo más alejado del sectarismo y de la exclusión del otro. Que no lo hiciera el PSOE, y que lo justificara con argumentos peregrinos y carentes de sentido, refleja la deriva en la que está sumido el partido que durante casi cuarenta años gobernó Andalucía. La memoria del profesor Clavero es la memoria de la Andalucía que luchó por su reconocimiento identitario y por no ser ni menos ni más que nadie. Ignorarlo es ignorar nuestra propia historia y demostrar una miopía política alarmante.