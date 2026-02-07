Cristianismo identitario vs. globalizador

Los motivos para rechazar la regularización masiva acordada por los gobernantes del PSOE con las dirigentes de Podemos son bien conocidos: Podemos no solo está a favor de una política de fronteras abiertas que llenaría España de inmigrantes, sino que quiere nacionalizarlos a todos para barrer a los “fascistas” españoles; el PSOE pretende recuperar el apoyo de los diputados de Podemos y tender un puente con los de Juntos por Cataluña; los líderes de Juntos por Cataluña han pedido que se traspase al gobierno catalán la competencia en inmigración; se ha implementado mediante un decreto, eludiendo así el control parlamentario; perjudica a los trabajadores españoles menos cualificados, que tendrán que competir a la baja con los regularizados; acaso se agrave la escasez de viviendas asequibles que padecen los españoles pobres; se tensionarán los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales; acaso vaya en contra del pacto europeo sobre inmigración; los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico, pero la renta per cápita no crece porque hay que repartir la riqueza entre más personas; puesto que ya se han hecho otras regularizaciones, la proporción de extranjeros empieza a ser muy alta…

También son conocidos motivos para apoyar la regularización: ese medio millón de inmigrantes ya viven en España, pero en condiciones indignas; pasarán de trabajar sin seguridad social a hacerlo con contratos de trabajo; pagarán unos impuestos que ahora no pagan; sin los inmigrantes varios sectores productivos sufrirían un severo déficit de trabajadores… Aunque menos comentado, la regularización ha mostrado la profunda escisión existente entre el cristianismo identitario y el cristianismo globalizador. El primero sostiene las siguientes opiniones: la religión es un factor de identidad nacional; España es un país tradicionalmente católico que se forjó en la lucha contra el islam; la caridad es un asunto individual y debe hacerse con los recursos propios; la regularización es un asunto colectivo que pertenece al ámbito de la política; cargar la ayuda a los impuestos ajenos no es caridad; no debe anteponerse la dignidad de los inmigrantes a la de los españoles… En cambio, el cristianismo globalizador dice lo siguiente: los inmigrantes son personas, no problemas; la caridad no solo tiene una dimensión individual, sino también colectiva; la caridad individual resulta insuficiente para resolver la pobreza; los países ricos tienen la obligación de ayudar a los países pobres; no emigrar es un derecho y emigrar también…

Ambos cristianismos tienen base bíblica. A favor del globalizador: cuando dos extraños anunciaron a Sara que concebiría un hijo, su esposo, el patriarca Abraham, los acogió; Jesús declaró que rechazaría a los que no acogiesen a los extranjeros; Jesús elogió al buen samaritano que, no siendo judío, ayudó a un malherido que se encontró en su camino… A favor del identitario: cuando los israelitas, guiados por Moisés, llegaron a la Tierra Prometida, la invadieron por la fuerza, guerreando contra los cananeos; el rey David fue aclamado por haber matado a decenas de miles de extranjeros; el buen samaritano ayudó a un único malherido a sus propias expensas, no a medio millón de malheridos cargando la cuenta a sus compatriotas…

El hecho de que el papa Francisco era argentino y León XIV tiene la doble nacionalidad estadounidense y peruana facilita que las jerarquías católicas aprueben la inmigración masiva hacia Europa y huyan del tradicional eurocentrismo cristiano. No olvidemos que Francisco se negó a visitar España y León XIV ha señalado que parte de su interés en su anunciada visita reside en las Canarias, donde llegan muchos inmigrantes. Eso concuerda con el dato de que el presidente de la Conferencia Episcopal haya elogiado el acuerdo de regularización. En realidad, Cáritas y otras organizaciones vinculadas a la Iglesia promovieron la ILP en la que se ha basado la regularización. Frente a ese cristianismo globalizador, hegemónico en el Vaticano, la Conferencia Episcopal y Cáritas, está el cristianismo identitario, que apoyan algunos pocos obispos y claramente Vox. Entre medias está el PP. Por mi parte, apoyo la regularización por motivos humanitarios, pero defiendo controlar las fronteras, restringir las nacionalizaciones y seguir los criterios de la UE.