Dejar de empujar la piedra

Durante décadas hemos gestionado una parte de las infraestructuras del agua como Sísifo, empujando su piedra ladera arriba: tras cada episodio extremo reponemos lo dañado para devolverlo, con enorme esfuerzo económico y técnico, exactamente al mismo punto de vulnerabilidad. Las borrascas encadenadas entre finales de 2025 y comienzos de 2026 lo han vuelto a evidenciar en los sistemas públicos de agua urbana de la provincia de Cádiz, con una afección especialmente intensa en la Sierra.

Los daños muestran la alta exposición de estos sistemas y un escenario de inversión mínima estructural en renovación y adaptación. Pero, sobre todo, revelan un condicionante económico y territorial: bases de población reducidas, menores niveles de renta y limitada capacidad fiscal municipal que se traducen en una muy baja inversión por habitante servido. A ello se suma la elevada intensidad energética de los sistemas en alta y la complejidad orográfica, que incrementan los costes unitarios de explotación, mantenimiento y reposición e impiden abordar estas actuaciones mediante los mecanismos ordinarios de recuperación de costes sin comprometer la asequibilidad y el equilibrio económico-financiero del servicio.

En ese paisaje, Grazalema –acostumbrada a dialogar con la lluvia como parte de su identidad– ha visto cómo el agua dejaba de ser únicamente patrimonio natural para convertirse en una fuerza que tensiona las infraestructuras que permiten habitar el territorio, como si el pueblo, suspendido entre la roca y la nube, hubiera tenido que desplazarse simbólicamente para permanecer. Quizá hoy, desde el mirador de Pitt Rivers, el viajero seguiría reconociendo la belleza del lugar, pero entendería mejor que el verdadero patrimonio que sostiene la vida cotidiana no es solo el paisaje, sino las infraestructuras que garantizan el agua en condiciones de seguridad.

La evaluación técnica realizada por la la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) cifra en más de 8,5 millones de euros las necesidades de inversión para restituir la funcionalidad de estos sistemas. La respuesta del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, mediante la activación de financiación extraordinaria, es positiva y necesaria. Pero reconstruir no puede consistir en volver a empujar la piedra.

La evaluación de daños pone de manifiesto que la respuesta no puede limitarse a la reposición de infraestructuras: la resiliencia de los sistemas de agua urbana depende de incorporar de forma prioritaria medidas de gobernanza, planificación coordinada, financiación estructural y gestión patrimonial basada en el riesgo; sin este cambio de enfoque, la reconstrucción reproducirá la vulnerabilidad existente frente a futuros eventos extremos.

En territorios con limitada capacidad inversora, esta transformación exige apostar por sistemas supramunicipales resilientes que generen economías de escala, compartan capacidades técnicas y dispongan de estructuras con mayor capacidad de respuesta. La resiliencia del servicio depende prioritariamente de reforzar la gobernanza: planificación coordinada entre administraciones, operadores y organismos de cuenca, planes de emergencia operativos, protocolos comunes, digitalización y gestión basada en riesgo.

Los fenómenos extremos evidencian que las políticas ambientales son también políticas de seguridad, pues si no se tiene una estructura en un medio seguro en el que vivir, cualquier otra posibilidad de desarrollo vital no se va a desenvolver.

La financiación extraordinaria debe situar este enfoque en el centro. No como una respuesta coyuntural, sino como un instrumento de cohesión territorial que garantice condiciones equivalentes en el acceso a un servicio esencial. La resiliencia consiste, precisamente, en dejar de empujar la piedra y cambiar el camino.