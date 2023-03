El PP de Feijóo ofrece un "manual de gobernanza, no de resistencia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreció ayer a los españoles un programa de gobernanza, "no de resistencia", así como una alternativa serena y tranquila, a la España que el presidente popular definió como "silenciosa y moderada".

Así lo aseguró en Guadalajara donde presentó el programa marco para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M, en un acto junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la candidata a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos.

Lo más importante es un partido hecho a conciencia, para no mentir, para cumplir"

"No es un manual de resistencia, es un manual de gobernanza", remarcó el presidente del PP, en un acto en el que defendió el valor de la palabra dada por los políticos e ironizó en que solo "con eso habremos mejorado mucho".

En plena cuenta atrás para la celebración de las elecciones, los populares quisieron ratificar en la presentación de su plan de campaña su compromiso de reducir la carga tributaria para aliviar los bolsillos de los españoles, tras la fuerte subida de las hipotecas y de la cesta de la compra.

También se comprometieron con la sanidad pública, para la que proponen destinar una partida presupuestaria al margen de la financiación autonómica.

El texto, de 108 páginas, recoge propuestas de pactos de Estado en sanidad, educación, agua, seguridad vial o vivienda, pide desarrollar el pacto contra la violencia de género, y pretende ser el punto de partida para los programas específicos que el PP presente en cada municipio o autonomía.

Feijóo señaló que presenta un programa "para un país" que "desborda al PP" en un momento "crucial". "Hay dos oportunidades, dos direcciones y dos decisiones posibles. Y los españoles van a escoger: continuar con la política que hemos sufrido durante los últimos años y que ha llevado a degradación institucional, económica y social; o cambiar y dejar atrás la frivolidad, el populismo y el radicalismo, y volver a la seriedad, el rigor y los problemas concretos de la gente", manifestó.

En este sentido, recalcó que el PP es la "alternativa real y serena" frente a las cuatro opciones para seguir igual y que pasan por "volver a votar al PSOE; a los socios del Gobierno sanchista; a la paleta de colores de los distintos nacionalismos e independentismos que hoy mandan en España; o a aquellos que dicen que hay que cambiar al sanchismo pero que siempre que tienen ocasión votan a favor del Gobierno de Sánchez".

Feijóo insistió que ser alternativa implica "ofrecer soluciones al conjunto de los españoles" como ha hecho en el pasado el PP "cuando España ha tenido problemas". Y el primer paso, dijo, es "devolver a la política el valor de la palabra dada", de forma que lo que promete un candidato se cumpla.

Feijóo reivindicó la "política con mayúsculas" y pidió hacer de ella "el compromiso con la honestidad y el cumplimiento de la palabra". "Nos comprometemos a no más incumplimientos, no más excusas, no más mentiras y no más decepciones como las de este Gobierno", manifestó, para agregar que el "conjunto de dichos" del programa será dentro de cuatro años "un conjunto de hechos".

El popular aseguró que son propuestas para toda España y añadió que a su partido le interesa "por encima de todo la unidad", subrayando que "la garantía y el pegamento de la nación española sigue siendo y es el Partido Popular".

"En este momento de desamparo, fragmentación, tantos egos y tanto populismo chic, lo más importante es un partido que defiende a los trabajadores, que no engaña a los pensionistas y tiene la vocación de respetar a las madres, a los padres, a los abuelos, a los nietos... es un partido hecho a conciencia, para no mentir, para cumplir", exclamó.

Tras asegurar que el PP "está con la gente", el jefe de la oposición se fijó también como objetivo "empezar la reconstrucción de una España económicamente estancada", que ha "debilitado" las instituciones y que tiene "más personas en riesgo de pobreza que nunca".