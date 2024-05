Aprobada la moción de censura en Arahal con los votos del PP y los ediles díscolos del PSOE

El pleno del Ayuntamiento de Arahal aprobó este miércoles la moción de censura que expulsa de la Alcaldía a Ana María Barrios (IU), con los votos de los seis ediles díscolos del PSOE y los tres concejales del PP. Francisco Brenes es ya el nuevo alcalde de esta localidad de la Campiña y tomó el bastón de mando al término de la sesión. Tanto el nuevo regidor como sus cinco compañeros de grupo (Marina Ponce, Jorge Montero, Ana Muñoz, Juan Manuel Morilla y Marina Escobar) han sido expulsados del PSOE, que se ha pronunciado en contra de este acuerdo con el PP para obtener la Alcaldía, al entender que es un "pacto contra natura".

El relevo en la Alcaldía arahalense tuvo lugar en un pleno extraordinario que ha comenzado a las doce del mediodía, en el que se han vivido momentos de cierta tensión. Numeroso público ha seguido la sesión en el salón de plenos del Consistorio, ubicado en un antiguo patio reconvertido de una escuela que conserva una bellísima portada con un azulejo de 1919, que se ha quedado pequeño ante la expectación suscitada por el evento. Buena parte de los asistentes tuvieron que quedarse de pie ante la imposibilidad de encontrar un hueco en la sala.

Algunos de ellos portaban carteles de ánimo a la alcaldesa censurada. "Ana Barrios, Marinaleda está contigo", rezaba uno de los lemas portados por uno de los presentes, venido expresamente desde el bastión de la izquierda en la Sierra Sur, que lo mantuvo alzado durante la celebración del pleno. El líder de IU, Antonio Maíllo, estuvo presente en el pleno, en apoyo de su compañera de filas.

La sesión comenzó con la lectura de la moción de censura presentada por PP y PSOE, que califica el gobierno de Barrios como un "proyecto caduco y agotado de IU" y refleja la "necesidad de cambio por la actitud de prepotencia" del grupo de IU, que ha llegado a votar en contra de sus propias propuestas. Insiste el escrito en la parálisis de obras y proyectos en el pueblo, retrasos en servicios e iniciativas y falta de capacidad de la gestión, con el bloqueo de las plazas de la Policía Local o la falta de ayudas a los agricultores como ejemplos de la misma. Defiende la moción que el cambio es un "compromiso con la ciudadanía" que así lo quiere en aras de un "mejor futuro". Contiene el escrito una referencia al pacto contra natura PSOE-PP, del que asegura que "se aparcan las ideologías" en beneficio del desarrollo del pueblo.

Siguió el discurso de Francisco Brenes como candidato a la Alcaldía, que destacó el "inmenso apoyo" que le han brindado los vecinos de Arahal por las calles. Citó a Pablo Neruda con esa frase "podrán arrancar todas las flores, pero no podrán evitar la llegada de la primavera". "Podrán arrancar todas las rosas de Arahal, pero no podrán impedir que el PSOE, los socialistas de verdad, gobiernen en el pueblo. Puede que me acueste sin el carné del partido, pero los principios se llevan dentro. Soy un socialista de verdad", defendió Brenes, que insistió en que no le van "a doblar la rodilla por muchas amenazas" que le hagan, porque su pueblo está por encima de todo.

Brenes insistió en que los motivos de la moción vienen de lejos y recordó que los representantes de IU le insultan a diario llamándole corrupto, a pesar de que no ha pisado nunca un juzgado como imputado durante los 16 años que llevade concejal, una estrategia que calificó como "la máquina de fango". "Hemos hecho una oposición dura en algunos plenos, pero siempre desde el respeto, nunca hemos descalificado a ningún concejal de IU". Luego añadió que la alcaldesa no hizo nada cuando los agricultores denunciaron robos en el campo, tampoco aprobó otros proyectos que le pidieron los socialistas y hace oídos sordos a las quejas ciudadanas, "con miles de firmas", a la peatonalización del casco histórico".

Sobre las críticas de "ilegítima" a la moción de censura, dijo "parece que estamos descubriendo las Américas" y recordó que es igual de "legítima" que la que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. "Todas esas críticas y comentarios lo que hacen es reafirmar lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer una política de desintoxicación", añadió, para a continuación recordar que su abuelo participó en la Guerra Civil y le enseñó que "no hay buenos ni malos" y criticó a IU por pactar con el PP en otros ayuntamientos, como el de Medina Sidonia (Cádiz). "No se puede defender una cosa en un municipio y la contraria en otro".

"Por fin llegó el día, y tengo que decir doy gracias por ello". Así inició su intervención la alcaldesa censurada, Ana María Barrios, que se mostró aliviada tras tanto tiempo de "rumores" que han ido minando poco a poco su gestión. "Vengo tranquila, no guardo odio ni rencor a este pacto, porque esos sentimientos conllevan una penitencia muy grande y no los quiero para mí ni para nadie. No considero que sea un ataque personal", dijo la ya ex regidora, primera mujer alcaldesa en la historia de Arahal, cuyo mandato ha durado menos de un año.

Para Barrios, sus enemigos lo que buscan es derribar un gobierno de izquierdas que siempre ha remado en pro del beneficio social. "Porque el ayuntamiento no es una empresa privada. Por eso hemos rescatado servicios y hemos apostado por la contratación directa de los trabajadores, como los de la recogida de basura, electricidad, mantenimiento de parques y jardines, la escuela de música o la explotación de la finca del Alabardero, las escuelas deportivas, el bus urbano, la guardería o el mantenimiento de la calle y los edificios, la formación a los desempleados... Les pido a los trabajadores que nunca olviden que son servidores públicos". Barrios tuvo especiales palabras para el servicio de la dependencia, al que "más horas" la ha echado y que defenderá "esté en el sillón que esté", y destacó que ha dejado los presupuestos cerrados para 2024.

La representante de IU admitió la legalidad de la moción de censura, pero dijo que no se dan los "argumentos políticos" para ello. Negó que hubiera casos de corrupción, bloqueo político ni un clamor popular contra su gestión, "por mucho que así lo quieran plasmar en un escrito". Recordó también que el portavoz del PP repitió en muchas ocasiones que no habría moción de censura y en febrero firmó el acuerdo de presupuestos. "¿Dónde está la ingobernabilidad de Arahal?", se preguntó.

"Nunca le he tenido apego a ese bastón, porque nunca lo he considerado mío. El bastón es del pueblo", dijo, dirigiéndose al nuevo alcalde, Francisco Brenes. "No tiene el respaldo de su partido político, ser socialista no es sólo tener los valores, sino adaptarse a los estatutos de su partido. Y si no está de acuerdo, no se presente, porque hay gente que vota la marca de su partido y no a su persona. Y lo más importante, no tiene el respaldo del pueblo", insistió Ana María Barrios, que concluyó avanzando que su política será de "mano tendida" al nuevo gobierno. Fue fuertemente ovacionada al término de su discurso.

El portavoz del PP, Alberto Sanromán, acusó a Barrios de "blanquear su gestión" y de intentar que la moción no se llevara a cabo y apuntó que el cambio "es necesario" tras casi 18 años de mandato de IU en cinco mandatos. Sanromán expuso que aprobó los puntos del presupuesto por el "interés general" del pueblo, algo que la alcaldesa "nunca valoró". El representante popular fue especialmente duro con Barrios, a la que acusó de "populismo", "irresponsabilidad", "victimismo", fomento del "odio al PP" y de "utilizar su condición de mujer". Definió la moción de censura como un "proyecto de reconstrucción de Arahal tras 18 años de IU". "Se abre una etapa libre de sectarismo", concluyó.

Tras la intervención de los portavoces adjuntos de PSOE e IU, la moción salió adelante con los nueve votos a favor de los seis concejales díscolos del PSOE y los tres del PP, que se impusieron a los ocho de IU. Cuando se anunció el recuento de votos, el nuevo alcalde fue jaleado intensamente por parte del público asistente. Brenes, ya investido alcalde, agradeció el tono de la ex regidora y del plenario por "el buen ejemplo" que el Ayuntamiento de Arahal ha dado. Agradeció la "mano tendida" de Ana Barrios, pero admitió que "no puede ser que una mano esté tendida y la otra apuñale por la espalda". Concluyó vaticinando un futuro lleno de "ilusión y esperanza" para su pueblo.