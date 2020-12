Burguillos Natural: la mayor quiebra de una sociedad municipal sigue pendiente 11 años después

Entre las sociedades que los ayuntamientos impulsaron en los años de bonanza e ingresos urbanísticos y que quebraron, destacó Burguillos Natural: entró en concurso de acreedores en 2009, con una deuda que se estimó en más de 47 millones de euros, al margen de la que acumuló el propio Ayuntamiento de Burguillos. Aquella sociedad paralela, dejó impagos a más de 140 empresas, a las que llevó a la desaparición o casi, mientras que los grandes edificios que promovió en un municipio de 6.500 vecinos quedaron sin terminar (un pabellón y piscina climatizada, un aparcamiento subterráneo, una discoteca y centro de ocio...) o embargados y cerrados (hotel la Alquería).

Pero once años después de que se viniera abajo, de las protestas de los acreedores, y de varias condenas al ex alcalde socialista por su gestión urbanística, la quiebra sigue sin resolverse. El juicio por un concurso de acreedores declarado culpable estaba fijado para el jueves 3 de diciembre en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla. Aunque, después de un primer aplazamiento por el Covid, ha vuelto a quedar en suspenso por un cambio de abogado.

La demora ha hecho que muchas empresas se retiren por las pocas esperanzas de cobrar y el coste de abogados, algunos montantes los ha asumido el Ayuntamiento, pero quedan casi 23 millones de euros por pagar y en el juicio se debe aclarar quién los asume. Hay bancos, está hacienda y una amalgama de pequeñas empresas a las que se les deben montantes de entre 300.000 y 500.000 euros, principalmente.

Los administradores concursales solicitan la inhabilitación para todos los consejeros de Burguillos Natural desde 2007 hasta su disolución como responsables de la quiebra. Además piden que el que fuera alcalde y máximo responsable en aquella etapa, José Juan López (PSOE); el gerente, Jacinto Rosas, y el propio Ayuntamiento de Burguillos sean declarados responsables solidarios de la deuda y respondan por la misma.

El actual alcalde de Burguillos, Domingo Delgado (PP), que asumió el gobierno local por primera vez entre 2011 y 2015 en mitad de aquella crisis y que, tras un paréntesis de 4 años, vuelve a estar en el momento crucial del juicio, defiende que el Ayuntamiento no puede ni debe asumir de ningún modo esa deuda, porque las decisiones que se tomaron en la empresa, aunque fuera municipal, no salieron del Consistorio, no fue el administrador "de hecho de Burguillos Natural", como defienden las acusaciones.

"El Ayuntamiento ha sido una víctima más. No ha adoptado resolución de ningún tipo", insiste el regidor, que cree que todos son conscientes de esa realidad y sólo se ha incluido al Consistorio en la reclamación solidaria del dinero porque los acreedores consideran que es la única esperanza de cobrar algo.

También ha censurado que los responsables de aquella gestión argumenten ahora en su defensa que actuaban por mandato municipal y que, por tanto, sea el municipio, "los propios vecinos, los que paguen por sus decisiones".

El Ayuntamiento de Burguillos sí asumió en su día la deuda que Burguillos tenía con los trabajadores de la empresa. Posteriormente, asumió también en una decisión controvertida del alcalde socialista entre 2011 y 2019 más de 2,3 millones de euros de deuda con la Seguridad Social de la misma.

Domingo Delgado recuerda que el ex alcalde firmó el acuerdo para un aplazamiento de los pagos estando en funciones y horas antes de que tomara posesión la nueva corporación. En ese aplazamiento entró tanto una deuda de 2,3 millones a la Seguridad Social de Burguillos Natural como otra de casi 800.000 euros de Agua Natural de Burguillos, que se encargaba de la gestión del agua potable y por la que el regidor presentó un contencioso inicialmente. Fue después de que dos ex alcaldes socialistas, José Juan López y Mariana Pérez, aceptaran una condena por alzamiento de bienes, por intentar ocultarlos cuando la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social les estaba investigando para que respondieran por esas deudas.