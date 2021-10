Concentración por la vuelta de los toros a Écija

La plataforma Écija quiere toros ha convocado el próximo martes 12 de octubre una concentración para exigir la reapertura de la plaza de toros de la ciudad y la vuelta de los festejos taurinos a la misma. La protesta se llevará a cabo a las once y media de la mañana en la plaza de España, conocida popularmente como el Salón. Lleva por lema 'Concentración para defender nuestra fiesta y recuperar nuestro patrimonio' y no es casual que haya sido convocada un 12 de octubre, Día de la Hispanidad y festivo nacional.

El coso taurino de Écija lleva seis años cerrado. El Ayuntamiento alegó en un primer momento que no cumplía los requisitos de seturidad para que se celebrasen corridas, si bien los convocantes de la protesta entienden que esto no es así. La plaza no reúne los requisitos para celebrar espectáculos públicos regulados por una ley autonómica, que excluye en una de sus disposiciones finales a las plazas de toros, remitiéndose al reglamento taurino.

En 2020, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y presidido por David García Ostos, donó un millón de euros para recuperar la plaza, pero esta inversión no se ha traducido en ninguna mejora destacable. Actualmente, el único uso que tiene la plaza es el de lugar de entrenamiento para alumnos de la escuela taurina y toreros profesionales. A pesar de ello, está en mal estado de conservación y las malas hierbas y matorrales crecen de manera descontrolada.

A la concentración está previsto que acudan personas de pueblos de alrededor, de Sevilla, Córdoba y el Aljarafe. Son muchos los ciudadanos de Écija que han colocado carteles reclamando la vuelta de los toros en los balcones de sus viviendas. La conocidad como Ciudad del Sol siempre ha tenido bastante afición a la fiesta nacional y de allí han salido primeras figuras como Jaime Ostos, los hermanos José Antonio y Tomás Campuzano o Pepe Luis Vargas. En los últimos tiempos hay dos toreros astigitanos emergentes, Jaime González-Écija y Ángel Jiménez, ambos muy implicados en la recuperación de la plaza de su ciudad.