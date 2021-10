El Ayuntamiento de Écija asegura que trabaja para que la plaza de toros pueda acoger espectáculos

Dos días después de la manifestación celebrada en Écija para pedir la vuelta de los toros a la plaza del municipio, propiedad del Ayuntamiento desde el año 2014, el gobierno local ha comparecido para explicar la compleja situación en la que se encuentra el coso, que no depende ya sólo de la voluntad del actual equipo al frente del Consistorio, sino de los pasos que dieron otras corporaciones.

Así, asegura que es necesario expropiar otra parte de los locales comerciales del complejo, que se dejaron fuera en su día, para que puedan habilitarse salidas de emergencia, como exige la normativa, y se puedan celebrar otros eventos y no sólo corridas de toros, de forma que la gestión sea rentable para un empresario que se haga cargo de la inversión necesaria para rehabilitarla. El Ayuntamiento, que todavía está abonado el coste de aquella primera expropiación, no podría invertir en solitario la cantidad que hace falta.

“Somos conscientes de que es un inmueble municipal, que necesita una rehabilitación integral, pero sobre todo un concesionario que se haga cargo de su explotación y no solo para corridas de toros, sino para todo tipo de espectáculos y eventos que puedan llegar”, ha subrayado el Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Sergio Gómez, quien también ha agradecido el tono con el que se desarrolló la concentración.

La plaza de expropió, pero no del todo

El Ayuntamiento de Écija abrió en 2013 un expediente de expropiación de la plaza de toros, que era propiedad de diversas familias. Pero dicha expropiación no se hizo de forma completa, sino que únicamente incluyó el coso y algunos de los locales adyacentes.

El pago de los 1.140.000 euros en los que se cerró la operación se iba a hacer de dos formas: unos 300.000 euros en metálico (se ha compensado con la bonificación de impuestos) y el resto, unos 800.000, con la cesión de 17 parcelas del UPR4, en el entorno del Chare y el centro comercial, urbanizadas para uso residencial.

Gómez considera que el acuerdo fue "leonino y demencial", porque el Ayuntamiento todavía no era propietario de esas parcelas e incluyó una cláusula que recogía que si pasaban cinco años y no se urbanizaban el Consistorio tendría que abonar la deuda no satisfecha con un pago anual de 135.000 euros hasta que se urbanicen.

Así, el Ayuntamiento todavía está pagando esa parte, que no quedará saldada hasta 2026, "gracias a la gestión del Partido Popular, que decidió invertir en esto en plena crisis económica”.

En 2014, se invirtieron 60.000 euros del Plan Supera III en la zona de presidencia y las cubiertas para evitar su derrumbe y también hubo que hacer labores de adecentamiento general.

En 2016, hubo dos festejos taurinos. En 2017, y siempre según la versión del actual gobierno local, un empresario se interesó por la gestión de la plaza, pero la nueva normativa exige una licencia de apertura, así como el cumplimiento de todas las condiciones de accesibilidad y seguridad según la Ley de Espectáculos Públicos Recreativos de Andalucía.

En 2013 y 2015 se realizaron varios conciertos en el coso, "ilegales", según el actual gobierno. De hecho, el Ayuntamiento fue condenado por responsabilidad patrimonial por la caída de una persona y el hecho de que no existiera licencia de apertura.

También hay un informe de la Delegación del Gobierno de 2018 en el que se especifica que “en salvaguarda de la seguridad de los espectadores, sería preceptiva la elaboración de un proyecto de rehabilitación y adecuación de la plaza de toros de Écija y, hasta que no sea ejecutada, no se autoriza la celebración de ningún tipo de espectáculo en el coso de Pinichi”.

Gómez sigue incidiendo en que no es cuestión de gustos, sino de cumplir la legalidad. “Cuando llegamos al gobierno la escuela de tauromaquia tenía un presupuesto de cero euros, el director de la misma no cobraba nada y los alumnos no tenían seguro para su inscripción, algo que hemos solucionado mediante su regularización, afortunadamente para estos chicos y chicas y sus monitores”, recuerda.

El proyecto

Ante la situación, el Ayuntamiento se pone a trabajar en un proyecto de rehabilitación de la plaza y, tras la visita de muchos empresarios, en 2019, una empresa madrileña se acerca al proyecto y elabora un documento que demuestra su apuesta firme por la recuperación de la plaza con un presupuesto de en torno a 1,8 millones de euros.

La cuestión fundamental, según afirma Sergio Gómez, es “el tema de las salidas de emergencia, que necesita para poder aforar las instalaciones para conciertos y otros eventos”.

La expropiación parcial del antiguo gobierno no posibilita la evacuación de personas por el tendido de Sol, por lo que es necesaria la expropiación de los locales adyacentes para que esto sea posible, un tema en el que el gobierno está trabajando desde antes del verano para darle solución.

“La pandemia también ha frenado el proceso, pero se está trabajando para poder ampliar el aforo de 3.000 a 7.000 personas para que la plaza sea rentable. Toda esta cuestión es pública y todos los colectivos afines a la plaza lo conocen, por lo que lamentamos que se haya ocultado esta información a los ecijanos que de buena fe han acudido a la manifestación para reivindicar algo, por otro lado, totalmente legítimo”.

Gómez afirma que “si lo que estamos reivindicando es que el Ayuntamiento de Écija se gaste un millón de euros en la plaza de toros para dar toros, no va poder a ser así, entre otras cosas porque quedan por pagar 800.000 euros de su compra. En lo que sí estamos es en buscar ese inversor que lo haga y apueste por ella y no en espantarlos con falsas informaciones acerca de la plaza”.

La situación actual es, por tanto, según Gómez, buscar esa salida de emergencia, tramitarla y sacar a licitación la plaza para que los empresarios puedan invertir en ella.