Francisco Brenes, nuevo alcalde de Arahal: "En Ferraz no saben ni dónde está Arahal en el mapa"

El nuevo alcalde de Arahal, Francisco Brenes, anunció este miércoles que recurrirá junto con sus otros cinco compañeros del PSOE en el Ayuntamiento el expediente de expulsión que el partido les ha abierto. "Tenemos tres días para alegar y así lo haremos. No quiero hacerle daño a mi partido, empecé aquí en el año 1987, sé como funciona el partido y sé que la política cambia de un día para otro", dijo el regidor, que este miércoles ha sido investido alcalde gracias a una moción de censura que ha salido adelante con los votos de los seis ediles díscolos del PSOE y de los tres del PP.

Brenes recordó que estos pactos existen en otros municipios y explicó que tanto él como los otros cinco concejales se sienten "traicionados, pero también legitimados" para impulsar la moción que ha censurado a la alcaldesa Ana María Barrios, de IU, y ha terminado con 18 años de gobierno de la federación de izquierdas en este municipio de la Campiña.

Sobre las críticas del líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, recordó que "posiblemente yo entrara antes que él en el partido". "Sé perfectamente lo que representan las siglas, pero hay que ser consciente de que los concejales, cuando nos presentamos, necesitamos cierta autonomía. Si somos meros representantes de Ferraz en un ayuntamiento, no tiene sentido ser concejal", añadió el alcalde.

"Estamos aquí porque damos la cara ante nuestros electores, ante nuestros vecinos... Tenemos que tener la dignidad de ir por la calle mirando a los ojos a los vecinos y entiendan que no les hemos traicionado. La inmensa mayoría de los que están en Ferraz no saben ni dónde está Arahal en el mapa", dijo Brenes, que admitió que el partido ha intentado convencerle en los últimos días de que parara la moción. "Podríamos contar muchas cosas pero no lo vamos a hacer".

El alcalde se refirió también a su destitución como asesor del presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Javier Fernández, en dicha institución. "Lo veo normal, es un cargo de confianza y cuando consideran que se ha perdido la confianza me cesan. Yo no trabajo para Javier Fernández, sino para la Diputación".

Brenes defendió la legitimidad de la "moción de censura" tanto en un pueblo como en otro, o como la que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. "No nos pueden no gustar las reglas del juego democrático en unas condiciones y sí en otra". Por último, criticó a la alcaldesa saliente a pesar de que ésta le tendió la mano para los próximos años. "Ya hemos visto el tono de la portavoz, que dice que estamos aquí por intereses particulares. Hacen un juego político y otro retórico".