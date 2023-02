Investigan si el asesino de El Rubio mató a su novia con un arma de fabricación casera

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que el asesino de su pareja en El Rubio pudo utilizar un arma de fuego de fabricación casera. Esta es la principal teoría de los investigadores, que ya consideran al detenido como presunto autor de un homicidio con el agravante de violencia de género, según indicaron fuentes del caso. El joven, Germán, de 21 años, era el novio de la víctima, Elia, de 17, cuyo cadáver fue encontrado la mañana del lunes en un garaje de esta pequeña localidad de la Sierra Sur sevillana.

El joven arrestado se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Guardia Civil que investiga el caso, según confirmaron fuentes oficiales del instituto armado, que desmintieron que el detenido haya confesado el crimen. Tampoco se le imputa el delito de tenencia ilícita de armas, pues no se ha encontrado aún ningún arma de fuego y se sospecha de que usó una de fabricación propia.

Fue la madre del sospechoso la que llamó a la Guardia Civil a las 5:51 de la mañana del lunes, cuando su hijo regresó a casa en estado de gran nerviosismo y diciendo que su novia "se había pegado un tiro". Los agentes acudieron al lugar indicado, un garaje situado entre dos viviendas en la calle Olivar. Comprobaron la veracidad del aviso y descubrieron el cuerpo de la joven.

La víctima tenía al menos un impacto y el cadáver estaba tapado con una manta. En un principio se barajó la hipótesis del suicidio, que pronto se debilitó al no hallarse el arma de fuego. El novio de la víctima fue detenido poco después. Aunque en principio no se descartaba que fuera una muerte accidental, todo apunta ahora que fue este joven quien mató a su novia.

Agentes del Grupo de Especialidades Subacuáticas (GEAS) rastrearon durante la jornada del lunes el río Blanco en busca del arma del crimen, sin encontrar nada. La Guardia Civil reconstruyó anoche el homicidio y trasladó al detenido al garaje en el que ocurrieron los hechos, que es propiedad del sospechoso.

El presunto autor del crimen tiene antecedentes pero no relacionados con hechos violentos, ni tampoco por malos tratos. La víctima no había solicitado ayuda a los recursos contra la violencia machista y no constan denuncias previas. El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

El juzgado de Osuna ha decretado el secreto de sumario sobre el caso. Está previsto que el detenido pase este miércoles a disposición judicial. Este homicidio ha supuesto una conmoción en este pequeño pueblo, de poco más de 3.000 habitantes. El alcalde de El Rubio, Jesús Guerra, se mostró ayer confiado en que "se confirmen las primeras hipótesis en las próximas horas". El Ayuntamiento ha suspendido todos los actos previstos para el día de Andalucía.

Elia es la primera mujer asesinada por su pareja en lo que va de año en la provincia de Sevilla. El precedente más cercano es el crimen de Yaqueline Alonzo Najarro, una ciudadana nicaragüense de 31 años que fue asesinada por su ex marido en un piso del barrio de Montequinto. El año pasado murieron cuatro mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, dos de ellas en la capital y otras dos en Dos Hermanas. Fue el año con más víctimas por violencia machista de la historia reciente.