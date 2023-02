La Guardia Civil investiga un posible crimen machista en El Rubio

La Guardia Civil está investigando la muerte de una adolescente de 17 años, cuyo cadáver apareció ayer con heridas de arma de fuego en una casa en obras de El Rubio. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a que se trata de un crimen machista. La ex pareja de la víctima fue detenida ayer tras la aparición del cuerpo. Por su parte, los buzos de la Guardia Civil rastrearon el río Blanco en busca del arma homicida, que no se ha encontrado.

Este extremo hace que se debilite la hipótesis del suicidio, que se barajó en un primer momento tras el hallazgo del cadáver de la menor. El cuerpo fue encontrado a las cinco y media de la mañana de ayer con al menos un impacto de un arma de fuego. Fuentes de la Guardia Civil informaron que a esa hora recibieron una llamada telefónica de alerta de una persona que avisaba de que había encontrado el cuerpo sin vida de la joven. Se enviaron de inmediato tres patrullas, así como agentes de la Policía Judicial.

Los guardias civiles comprobaron la veracidad del aviso y se inició el protocolo habitual en estos casos, en los que los agentes del departamento de Criminalística acotan la zona e inspeccionan el lugar en busca de posibles vestigios biológicos y perfiles genéticos. El cuerpo estaba en una casa en construcción entre dos viviendas, en una zona próxima a la calle Olivar. Esta edificación quedó precintada después. Los guardias no hallaron ningún arma de fuego en esta zona ni en las inmediaciones, lo que debilitaría la teoría del suicidio.

Los agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) rastrearon el río Blanco en busca del arma. Las labores de rastreo se concentraron en la zona nordeste del municipio, en la salida hacia Marinaleda, a unos 300 metros a pie del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo.

La comisión judicial acudió al lugar de los hechos para decretar el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia. Esta prueba forense será determinante para averiguar el origen de las lesiones y esclarecer si se trata de un homicidio o si pudo ser un accidente. Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis.

Poco después del hallazgo fue detenido el ex novio de la víctima, que habría convivido con ella en el pasado. Se trata de un joven que tiene antecedentes pero no relacionados con hechos violentos ni con la violencia machista. Por su parte, el juzgado de Osuna que se ha hecho cargo del caso ha citado a declarar a otro joven que mantiene o ha mantenido una relación con la víctima. El asunto está declarado secreto.