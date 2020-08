¿Dónde está el alcalde de Marinaleda?

Sobre el teniente de alcalde, afirman que, ante el "más mínimo problema vecinal", aclara que "no puede hacer nada" en tanto que no es el alcalde para tomar decisiones. "El Ayuntamiento lleva ya mucho tiempo sin la figura del que tiene que estar (un alcalde), y las consecuencias las pagaremos todos", sentencia la formación.

Según la portavoz de Avanza Marinaleda, Cristina Martín , el último pleno ordinario fue en diciembre. Hubo otro de carácter extraordinario, el 13 de marzo, para aprobar en el último día de plazo la solicitud de una subvención. El regidor no ha vuelto a aparecer por el Consistorio, algo que relacionan con su estado de salud y las secuelas de un ictus que sufrió hace unos años, que no le impidieron retomar su actividad política. Martín asegura además que, desde enero, ningún otro responsable contesta a los escritos del grupo, pidiendo información sobre distintos asuntos, en lo que denuncian que es una "falta de transparencia", que se repite con los vecinos. Tampoco se han celebrado sesiones telemáticas, se ha aprobado el presupuesto o modificaciones de éste para hacer frente a gastos extra por la pandemia.

La respuesta al encierro en el Ayuntamiento: es una "irresponsabilidad" en tiempos de pandemia

El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, sí firma un comunicado que el Ayuntamiento distribuyó el domingo en respuesta al encierro de una auxiliar de ayuda a domicilio y sus padres, que reclaman que se reabra la bolsa de empleo para el servicio, cerrada desde 2016. En el mismo, señala que "nos parece una gran irresponsabilidad, en medio de una pandemia y con varios focos de contagio en la comarca" que se mantenga la "ocupación efectiva en un edificio público" al que acuden otros vecinos. Asimismo, se justifica el que no se abra la bolsa, dado que el servicio está "plenamente cubierto", sin que haya "usuarios suficientes" para ampliarla. "Se abrirá cuando el servicio lo requiera, y las personas serán contratadas en función de las necesidades". También se afirma que "este ayuntamiento no puede sucumbir a reclamaciones individuales, no puede abrir las bolsas cada vez que alguien crea que cumple los requisitos para un puesto". Por su parte, la trabajadora que inició el encierro junto a sus padres (y que tiene ahora un contrato para cubrir una baja temporal en otro pueblo) ha explicado que van a seguir y que, desde que tomaron la decisión de quedarse, no ha sido recibida por ningún responsable municipal ni por el alcalde. En el comunicado de Sánchez Gordillo también se destaca que las reivindicaciones de las trabajadoras del servicio son "contrarias" a las demandas de esta vecina, que ha sido llamada por el Ayuntamiento hasta en cinco ocasiones desde el año 2019 para trabajar en otros programas, que ha rechazado. "Por historia y por filosofía política, este Ayuntamiento siempre se ha movilizado defendiendo las luchas y los bienestares colectivos por encima de los intereses particulares, y así seguirá siendo", añade el comunicado.