'Mes del libro' en Guillena

Abril es el mes del libro, que este año se une al 40 aniversario de la biblioteca municipal de Guillena. Es por esto que se celebrará un amplio programa de actividades en la localidad, así como en Torre de la Reina y Las Pajanosas en el que habrá presentaciones de libros; talleres para los más pequeños; encuentros con los clubes de lectura; cuentacuentos y ruta literaria

De esta forma, con motivo de la celebración del Día de Libro, 23 de abril, el área de Cultura del Ayuntamiento de Guillena ha organizado para un amplio programa de actividades para todas las edades en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas. Abril, mes del Libro. En Abril, libros Mil es el eslogan de un programa de cita con los libros, la literatura y la Biblioteca municipal junto con el Centro Guadalinfo.

Cuentacuentos, animación a la lectura con Piratas de Alejandría, talleres infatiles y cómic, presentaciones de libros, programa de radio, encuentros de los clubes de lecturas o visitas de escolares a la biblioteca son algunas de las propuestas que se van a celebrar hasta finales de abril. Hay programadas muchas actividades que en su mayor parte se celebrarán en la Biblioteca de Guillena, pero también en los centros cívicos de Torre de la Reina y Las Pajanosas, o en la Casa de la Cultura, o en plazas y otros espacios públicos del municipio. El libro y la literatura lo va a inundar todo. Y como en años anteriores, también Onda Guillena Radio tendrá una programación especial.

Además, se convoca el Certamen Literario Letras de Guillena y el II Concurso de Microcuentos. Hasta el 12 de abril está abierto el plazo de entrega de obras. El 23 de abril a las 6 de la tarde se entregarán los premios en la Biblioteca.

La actual Biblioteca municipal es referente cultural del municipio desde hace 13 años, cuando tuvo lugar la inauguración del Centro Cívico La Estación. Un edificio que ha transformado la vida sociocultural y formativa del municipio.

40 años de la Biblioteca Municipal

Este año además se celebra el 40 aniversario de la Biblioteca Municipal de Guillena. Cuarenta años de un lugar de encuentro con los libros que ha ido creciendo y consolidándose en el pueblo. Un proyecto que inició un 26 de mayo de 1976, donde en sesión plenaria se acordó solicitar al Ministerio de Educación y Ciencia la creación de una Biblioteca Pública Municipal, en la planta alta del edificio municipal de Dr. Fleming para "poner al servicio de todos los vecinos y muy especialmente de los estudiantes, unos medios de estudio y consulta no fáciles de alcanzar para la clase media y modesta, teniendo presente el precio que actualmente alcanzan los libros científicos y culturales, sin olvidar aquellos otros de lectura amena e infantil, que tendrán en la Biblioteca la natural atención".

El Ministerio realizó la primera donación con un lote de 2.000 libros, entre ellos la "Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, puesta al día". Desde 1979 hasta 2005 estuvo en la Sala Fleming, cambiando en 2006 a su ubicación actual, el Centro Cívico La Estación.

A partir de entonces el crecimiento de la Biblioteca ha sido exponencial, no solo en cuanto a volúmenes bibliográficos (en torno a ciento cincuenta mil) donde cada mes destacan las mejores novedades literarias, si no por la actividad que genera en torno al fomento a la lectura, convirtiéndolo en un centro vivo, donde las letras cobran protagonismo. Clubes de lectura de adultos e infantil, talleres de animación a la lectura, cuentacuentos, presentaciones de libros. Muestra de ello recibe cada año, desde 2013, el Premio María Moliner del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto con el Centro Guadalinfo de Guillena, desde donde aúnan la literatura con las nuevas tecnologías.

Programación "En abril, libros mil"

Lunes, 1 de abril

Visitas escolares del CEIP Andalucía

18:00 Cuentacuentos infantil: 40 años de Fray Perico y su borrico . Biblioteca Municipal del Guillena.

Martes, 2 de abril . DÍA DEL LIBRO INFANTIL

18:00 Presentación del libro Girasolo y el campo de girasoles de Julián Guerra. Biblioteca Municipal

"Girasolo es un girasol diferente: el único que no sigue al Sol. Sus compañeros no parecen comprenderlo. Pero Girasolo es también un girasol valiente: defiende su personalidad sin someterse a la presión del resto de la plantación. "Girasolo y el campo de girasoles" es una historia sobre la importancia de valorar la diferencia y cómo esa versatilidad nos enriquece a todos"

Jueves, 4 de abril.

Desde las 9:30. Piratas de Alejandría en la Casa de la Cultura. Visitas escolares del CEIP Andalucía

18:00 Piratas de Alejandría en el Parque de los Naranjales de Guillena

Martes, 9 de abril

18:00 Talleres infantiles: Mural de cómic. Centro Cívico de Guillena, Casa de la Juventud de Las Pajanosas y Centro Cívico de Torre de la Reina.

19:00 Presentación del libro Las huellas de la tierra de Juan Miguel Baquero. Aula Magna del Centro Cívico.

"El libro recoge las intervenciones desarrolladas en materia de Memoria Histórica y cuenta con artículos relacionados con los 22 municipios en los que éstas se han llevado a cabo, gracias al esfuerzo compartido de familiares, entidades memorialistas, ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía. Contiene también artículos de especialistas en historia, genética, antropología, movimiento memorialista o educación, que dan idea de la transversalidad que arropa a la Memoria".

Jueves, 11 de abril

Desde las 9:30. Piratas de Alejandría en la Casa de la Cultura. Visitas escolares del CEIP Guliena

18:00 Piratas de Alejandría en el Parque de Los Molinillos de Guillena

Martes, 23 de abril . DÍA DEL LIBRO

DIA DEL LIBRO EN GUILLENA

10:30 Especial "Guillena al día" desde la Biblioteca Municipal de Guillena

18:00 Entrega de premios del Certamen Literario "Letras de Guillena". Biblioteca Municipal de Guillena

18:30 Cuento juego a cargo del Taller de Scratch. Biblioteca de Guillena

19:00 Merienda y presentación del libro Fuegos y pecados de Lola Artacho. Biblioteca Municipal de Guillena

"Cuando me uní al capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega hombre de ingenio, cristiano único en su especie. me pareció vivir la escena de un encantamiento y decidí perdonar a los descubridores para ser feliz. - ...todo Cuzco estaba convencido que Blanca Quiñones había perdido el juicio. Yo no estaba segura de esos rumores, mi única duda era qué decirle cuando llegara el momento. - Aquella, que por su hermosura me hizo sentir el dolor de los celos, había desaparecido. Su rostro sonrosado como una manzana en sazón, había sido arruinado sin piedad por el voraz gusano de la viruela. - ..tras recorrer un largo camino intentando encontrar un sentido a mi vida, me daba cuenta de que no tenía en el corazón más que restos de andrajos, tan desgastados y sucios como los borceguíes molidos de Juan del Pedroche. - Cuando subía por la escalinata hacia la alcoba solo podía pensar ¿Quién era el hombre que iba a ver allí? ¿Por qué me llamaba? Recordé antes de golpear suavemente la puerta del aposento que aquel fue en tiempos el esposo al que respeté e incluso amé, a pesar de mí misma."

DIA DEL LIBRO EN LAS PAJANOSAS

Desde las 12:00 Piratas de Alejandría en el CEIP Virgen del Rosario

17:30 Piratas de Alejandría y Cuentacuentos infantil: Tintín. Parque Venteras Unidas (Las Pajanosas)

DIA DEL LIBRO EN TORRE DE LA REINA

Desde las 10:00 Piratas de Alejandría en el CEIP Ntra. Sra. del Carmen

18:30 Piratas de Alejandría y Cuentacuentos infantil: Tintín. Plaza Mayor (Torre de la Reina)

Jueves, 25 abril

Desde las 9:30. Piratas de Alejandría en la Casa de la Cultura. Visitas escolares del CEIP Andalucía

18:00 Piratas de Alejandría en la Plaza del Centro Cívico de Guillena

Martes, 30 de abril

16:00 Ruta literaria por Sevilla con Fran Nuño. Participación gratuita previa inscripción en la Biblioteca