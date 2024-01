El PSOE de Lora del Río acusa al alcalde de mantener una actitud "caciquil y dictatorial".

El PSOE de Lora del Río ha denunciado la actitud "caciquil y dictatorial" del alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado (PP), tras interrumpir y quitar la palabra al portavoz socialista, Fran Carrasco, durante el desarrollo de la exposición de argumentos de su grupo en el uso de su turno, en el pleno del ayuntamiento celebrado el viernes 19 de enero con motivo del debate para la “Aprobación del Presupuesto General para 2024”, único punto por el que había sido convocado dicho pleno.

Estos hechos han provocado que por segunda vez en esta legislatura el grupo socialista en el Ayuntamiento de Lora "haya tenido que levantarse y marcharse del pleno como muestra de protesta ante la actitud caciquil y dictatorial de un alcalde que censura a los representantes democráticamente elegidos en las urnas por expresar opiniones y dar argumentaciones distintas y en muchos casos diametralmente opuestas a las suyas, sin razón justificada”, según ha manifestado Fran Carrasco en la rueda de prensa posterior a la celebración de dicho pleno.

Una rueda de prensa que según el secretario general de los socialistas en Lora se “ha visto obligado a convocar tras la finalización del pleno para poder manifestar el rechazo y la condena del grupo socialista ante las prácticas totalitarias de un auténtico cacique dirigiendo los plenos”. En ese sentido, Fran Carrasco ha querido subrayar que, además había varios medios de comunicación presentes en el salón que han podido ejercer de notarios ante lo sucedido durante nuestro turno de palabra y certificar que el tono era perfectamente correcto y el contenido de la intervención se estaba ciñendo estrictamente a lo marcado por el punto por el que se había convocado el pleno”.

Finalmente ha añadido que “parece ser que al señor alcalde lo que no le ha gustado mucho es que expusiésemos una opinión contraria a la suya y la de su grupo y me ha pedido que me ciñese al punto, cuando estaba hablando estrictamente del punto por el que se nos había convocado a este pleno que era el presupuesto municipal 2024. Después de eso, me ha dicho que mi turno de palabra había finalizado, quitándome la palabra bruscamente. Y ante mis apelaciones ha insistido en que me había quitado el uso de la palabra y que no continuase exponiendo nuestra postura y opinión sobre los presupuestos 2024".

Por ese motivo, ha continuado, "todos los concejales del grupo socialista nos hemos levantado y hemos abandonado el pleno para mostrar nuestra repulsa y desacuerdo con la actitud y comportamiento soberbio y prepotente del alcalde de Lora del Río, que atropella a los técnicos municipales, atropella a los sindicatos al acusarlos de estar dirigidos y condicionados por grupos políticos y atropella a todo el que se le ponga por delante y discrepe con sus ideas y su forma de ejercer el poder”.