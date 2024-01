El PSOE sospecha del "trato de favor" del Ayuntamiento de Mairena del Alcor al promotor del nuevo tanatorio

La construcción de un nuevo tanatorio-crematorio en el polígono industrial Gandul en el municipio de Mairena del Alcor acaba en polémica. El PSOE municipal sospecha que el equipo de gobierno de Juan Manuel López (PP), alcalde de la localidad, ha empleado un supuesto "trato de favor" en la construcción y explotación del mismo por parte de un promotor privado en detrimento de otros proyectos previos, el primero de ellos, de carácter público.

"En 2015, cuando yo ya formaba parte del Pleno, aprobamos por unanimidad el proyecto para la construcción y explotación de un tanatorio municipal. En 2016 aprobamos otro anteproyecto distinto, también a propuesta del PP, porque era una promesa electoral suya. Es en 2019 cuando aparece la posibilidad de construir un tanatorio privado, además del público. Pero ese proyecto no llegó a nada y en el 2021 aparece directamente el alcalde en los medios oficiales poniendo la primera piedra de un tanatorio privado, sin que la oposición tuviera ningún conocimiento de ello, pero, además, con otro promotor privado diferente", indica el concejal socialista en la localidad, Pedro Madroñal, en alusión a la cronología que habría hecho levantar sus sospechas. "Nos llamó mucho la atención que tratándose de suelo privado y de un proyecto privado acudiera el alcalde y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, a la colocación de la primera piedra", insiste.

Las sospechas de los socialistas de un "interés oculto" en la construcción de dichas instalaciones se acrecientan, según Madroñal, por la "ignorancia" del gobierno municipal a las alegaciones vecinales presentadas en contra del posible uso de las instalaciones como crematorio por sus efectos adversos para la salud, dado que la construcción estaría muy cerca de unas 4.000 casas, colegios y una pista deportiva.

De hecho, un grupo de vecinos ha formado una plataforma ciudadana, con la que se han recogido en torno a 2.000 firmas en contra de este uso, y se han puesto en marcha campañas de información, a las que, asegura el socialista, "el Ayuntamiento no les ha hecho mucho caso". "Es algo que nos extraña mucho. Hay firmas de vecinos, pero también han presentado alegaciones las AMPAS de los colegios y otros centros educativos cercanos. Todos en contra. No hay ninguna demanda para la instalación de un crematorio y sí para que se paralice el proyecto y, sin embargo, el Ayuntamiento no hace caso a la ciudadanía y sigue apoyando a la empresa", insiste Madroñal.

Asimismo, los afectados aglutinados en la plataforma No al crematorio en Mairena del Alcor, denuncian cierta "opacidad" por parte del gobierno municipal en el desarrollo de este proyecto. Aseguran que el periodo de alegaciones se informó en el tablón electrónico, pero que el expediente para su consulta "nunca ha estado colgado en el Portal de Transparencia".

Al movimiento ciudadano se ha unido la Asociación Ecologistas en Acción, que sostiene que el proyecto propuesto "viola normativas relativas a la contaminación atmosférica" y "recuerda al Ayuntamiento su obligación de asegurar la buena calidad del aire, considerando las consecuencias medioambientales y para la salud".

Para los socialistas, este "interés" por parte del gobierno municipal podría estar detrás de unos "vínculos políticos" del responsable social de la empresa promotora y el PP andaluz, mismo partido que gobierna en el municipio. "Es algo que nos llama la atención. Que esa misma persona tenga un cargo en la Ejecutiva del Partido Popular en la Junta de Andalucía y que el alcalde y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía vayan a la colocación de la primera piedra, no nos parece una casualidad", apostilla Madroñal, que asegura que desde el PSOE municipal se ha iniciado una investigación para comprobar "la transparencia o no" de este proceso. "De momento no podemos hacer una denuncia, pero sí está claro que hay una vinculación política entre la empresa y el partido que gobierna en Mairena del Alcor y la Junta de Andalucía", concluye.

Con todo, las fuentes oficiales consultadas en el Ayuntamiento de Mairena recalcan que "desde el gobierno municipal se ha trabajado para que el nuevo tanatorio-crematorio fuera construido en un suelo adecuado para ese uso". Asimismo, destacan que se está a la espera de un informe "que verifique que las instalaciones se pueden poner en marcha". Por su parte, este medio no ha obtenido respuesta sobre las acusaciones de supuesto trato de favor vertidas por los socialistas en el municipio.