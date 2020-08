Los Palacios advierte que bloquear el acuerdo entre la FEMP y el Estado sería nefasto para municipios en bancarrota

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-Adelante), y vicepresidente tercero de la FAMP ha señalado que sería un "error histórico" que finalmente no se aplicara el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno, plasmado en el Real Decreto 27/2020 de 4 de agosto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales.

A pesar de que considera que las ayudas a municipios que ha recogido son "insuficientes y mejorables", cree que es la "única puerta abierta" en estos momentos para los municipios que están peor financieramente, sin recursos para afrontar los gastos extra por el Covid-19 y con "unas condiciones muy severas impuestas por el Ministerio de Hacienda en los planes de ajuste".

En este sentido, recordó que, como en el caso de Los Palacios, no pueden pedir préstamos para financiar inversiones a largo plazo, cuando sí se están abonando las de años anteriores a 2011 y han tenido que refinanciar en varias ocasiones los préstamos que el Gobierno de España obligó a solicitar para pagar las deudas millonarias de corporaciones anteriores. Para el alcalde de Los Palacios y Villafranca, “en España, con este sistema, se está condenando a muchos pueblos a ir a una velocidad mucho más lenta que otros, provocando que unos ciudadanos estén discriminados frente a otros”.

Los Palacios ha logrado mejorar su remanente de Tesorería para Gastos Generales de menos 25 millones de euros en el año 2011 a menos 8 millones en la liquidación del año 2019 y reducir una deuda que sobrepasaba los 112 millones de euros hasta dejarla en 68 millones. En noviembre terminará de pagar las deudas con la Seguridad Social.

"Por estos motivos, mientras no cambie la normativa, los ayuntamientos en riesgo financiero, que no tenemos ahorros, o los que cuentan con ahorros insuficientes, en momentos tan difíciles como los actuales, necesitamos que se mejore el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno, pero nos urge que no se paralice y que las diputaciones provinciales pongan todo su superávit y remanentes para poder desarrollar inversiones en nuestros pueblos, aunque seamos mayores de 20.000 habitantes”, ha insistido en un comunicado, un día después de las protestas de regidores del PP.

“El dinero de las diputaciones también es nuestro y necesitamos que puedan habilitarse a través de las instituciones provinciales esos préstamos de los que habla el acuerdo, al igual que necesitamos que puedan ponerse en marcha cuanto antes esos proyectos de inversiones que de otra forma no podríamos ejecutar y que significan riqueza y empleo para nuestros municipios”.

“Afortunadamente la Diputación de Sevilla es la que cuenta con más recursos en los bancos y estoy convencido de que el presidente hará todo lo posible para garantizar un reparto justo del que podamos participar los que peor estamos, cuya situación conoce muy bien, independientemente de la población”, ha apostillado, recordando que el Ayuntamiento de Los Palacios no tiene "posibilidad de decidir si prestamos o no al Estado", porque no tiene ahorros. "Solo pedimos que no se nos cierre la única puerta importante que está abierta en estos momentos, aunque reivindicamos que pueda mejorarse con otras medidas y participando directamente de ese fondo”, ha concluido.