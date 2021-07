Primera gran movilización de la pandemia por los "recortes" en la sanidad rural

Varios centenares de vecinos de más de una veintena de municipios de Sevilla, pertenecientes a la zona básica de Salud Guillena-Santa Olalla, pero también de la Sierra Norte y la Vega, se han concentrado este viernes ante la Consejería de Salud para protestar por la falta de médicos y enfermeros este verano, que está provocando la drástica reducción de los horarios en los que funciona la ya mermada Atención Primaria.

La escasez de facultativos está obligando ahora a que los que hay se tengan que desplazar, a mitad su jornada de 08:00 a 15:00 horas, de un pueblo a otro, con sólo tres horas para las consultas en cada uno, como ocurre en Almadén, El Garrobo, El Ronquillo o El Real de la Jara, El Castillo de las Guardas y las pedanías guilleneras de Torre de la Reina y Pajanosas, entre otros.

Esta circunstancia se ha sumado a la prolongación de las consultas telefónicas, a la dificultad para coger citas y a la reorganización y concentración de las urgencias que se hizo al inicio de la pandemia, y que obliga a desplazamientos para una población muy envejecida, en municipios en los que apenas hay taxis y las ambulancias deben abarcar muchos kilómetros a la redonda. La desconfianza en una atención adecuada y urgente crece, al igual que la tensión que muchas veces se descarga con los propios facultativos.

Así lo han puesto manifiesto vecinos y alcaldes en la que ha sido primera gran movilización, más allá de escritos y comunicados, desde que estalló la crisis del coronavirus y su afección a la organización sanitaria, sobre todo en los centros de salud.

El alcalde de El Ronquillo, José Antonio López, ha leído un manifiesto en el que se ha reclamado una "atención sanitaria digna" para los enclaves rurales, con el desdoble de una zona básica demasiado amplia (porque además de los municipios sevillanos del Corredor de la Plata incluye a los onubenses de Cala, Zufre, Santa Olalla (su alcalde del PP también estaba en la concentración) y Arroyomolinos de León.

También ha puesto el acento en una cuestión clave: hacen falta "factores correctores para hacer más atractivo" para los médicos el mundo rural y el asentarse en un pueblo. Y es que, según lo que se les traslada desde la delegación ante una situación que no han vivido en "40 años de centros de salud" -según apuntaba José Manuel Trejo, alcalde de El Real de la Jara- es que "no hay médicos" y los que hay "no se afianzan". No quieren quedarse en los pueblos pequeños, pese a que Salud les asegura que se está puntuando más y reforzando los sueldos para ello.

Es de lo que se quejan también los vecinos, que apenas les da tiempo a conocer a su médico o enfermero cuando ya tienen a otro. "Estamos a 70 kilómetros del hospital Virgen Macarena, a 21 del punto más cercano de urgencias, no todo el mundo tiene coche y en Almadén hay un solo taxi", que puede estar en Sevilla cuando se le necesite, "dependemos de favores", refiere Antonia Martín para explicar la desazón de muchos vecinos.

Hace unos días le dieron una cita para el jueves a las 09:00, pero el médico estaba en El Real de la Jara, hasta las 12:00 no empezaba en su pueblo y tuvo que estar yendo y viniendo al centro de salud. Les respaldan en los argumentos sus vecinas, Antonia Romero y Vicenta, que subrayan cómo es posible, con tres horas, que la gente que trabaja pueda organizarse para ir al médico.

Pero a la protesta de la Zona Básica de Salud Guillena-Santa Olalla, desatada por la reducción en el horario de la atención primaria por la falta de médicos, se sumaron también muchos municipios de la Vega. A la movilización han asistido los alcaldes de Peñaflor (sus urgencias están en Palma del Río, Córdoba, pero su hospital de referencia es el Macarena), Alcolea, Villanueva del Río y Minas, Tocina, Cantillana, Brenes, La Algaba, Alcalá del Río o Villaverde, entre otros.

"Reclamamos que vuelva la presencialidad médica. Si el charcutero y el cajero del banco están atendiendo, no se entiende que se quiera seguir haciendo un diagnóstico médico por teléfono", subrayaba el alcalde de Tocina, Francisco José Calvo, que coincidía con otros de su comarca en que hace falta más personal, porque sigue habiendo problemas para lograr que cojan el teléfono en los centros de salud.

En Cantillana, donde sí hay urgencias, el problema es la saturación, porque a partir de las 15:00 horas acuden al mismo los vecinos de muchos pueblos del entorno que se suman a los locales. También aquí hay casos de citas que se logran coger a 15 días vista. "Tengo servicio médico 24 horas en mi pueblo, pero no personal adecuado y sí saturación", ha explicado la alcaldesa, Angeles García.

En Villaverde, donde hay un activa plataforma que reclama la vuelta de las urgencias 24 horas, el alcalde, José María Martín, subraya que el propio Consistorio se ha ofrecido a sufragar las obras que haya que hacer para adaptar ese doble circuito para dolencias respiratorias que se argumenta para que el servicio se haya cambiado de sitio.