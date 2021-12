Rechazo unánime en Utrera ante un posible cambio de hospital de referencia

"Motivos sociales, culturales y, sobre todo, de conexión mediante transporte público ferroviario". Son las razones en las que el Ayuntamiento de Utrera fundamenta el rechazo unánime a un hipotético traslado de la atención hospitalaria de los vecinos del municipio desde el Hospital Virgen del Rocío al Hospital de Valme. El traslado aún no se ha hecho oficial, pero desde el gobierno municipal aseguran que estas serían las intenciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como resultado de la absorción por parte del SAS de los Hospitales de Alta Resolución y la nueva reordenación de su mapa de servicios sanitarios públicos.

"El municipio de Utrera tiene hasta el momento la peculiaridad de que, perteneciendo al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, cuyos centros de salud se encuentran adscritos al Hospital de Valme, recibe la atención hospitalaria (y por tanto sus urgencias y consultas externas) del Hospital Virgen del Rocío", detalla el Ayuntamiento utrerano en una declaración institucional colgada en su página web y sus perfiles oficiales en redes sociales. La preocupación del Ayuntamiento de Utrera se basa en que la información que recibe por parte de la Delegación Territorial de Salud es que el Hospital de Alta Resolución de Utrera va a quedar adscrito al Hospital de Valme y, como consecuencia directa, existe la posibilidad cierta de que toda la atención hospitalaria de la ciudadanía de Utrera pueda ser trasladada a dicho cetro hospitalario, que es lo que se pretende evitar con este pronunciamiento institucional aprobado este viernes en un Pleno extraordinario que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con representación municial, PSOE Juntos x Utrera y Ciudadanos.

El rechazo es unánime en el municipio. El alcalde, el socialista José María Villalobos, ofreció la semana pasada una rueda de prensa tras conocer dichas intenciones en la que confirmaba tener conocimiento de que la Junta de Andalucía está realizando un estudio en este sentido que plantea esta posibilidad "cierta y real" y que el cambio de hospital podría acordarse para principios del nuevo año 2022.

El alcalde afirma no estar de acuerdo con esta decisión y pide a la Consejería de Salud y Familia y a la Junta de Andalucía que recapacite y se lo replantee, sobre todo por "el daño que haría a la ciudadanía". Para Villalobos "esto sería un atraso y se perdería algo que ya se consiguió hace 30 años". El regidor utrerano considera que sería "un gran perjuicio para los vecinos el pasar a depender el Hospital de Valme en Dos Hermanas por los problemas de transporte y comunicación que generarían y por la capacidad y calidad asistencial, que se vería algo mermada".

A pesar de estas declaraciones, el propio alcalde admite no tener asegurado que el traslado al Hospital de Valme se vaya a producir a ciencia cierta, ya que, desde la Junta, no se le ha informado con exactitud y todo han sido evasivas confirmando esa posibilidad. "Llevo más de una semana intentando contactar con la Junta para que me confirmen si estos es cierto y no contestan. Eso hace sospechar que algo hay encima de la mesa", apunta.

A falta de confirmación oficial, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato CCOO de Sevilla aseguran haber recibido esta información por parte del director de personal de agencia sanitaria, confirmando que se trata de "una decisión ya definitiva". Según fuentes del sindicato, el SAS estaría ya empezando a entrevistarse con los gerentes de los hospitales correspondientes para ver cómo se desarrolla esta medida, que, indican, sería efectiva el 1 de enero de 2022.

Así todo, por las redes sociales circula ya un manifiesto en el que se anuncian movilizaciones si la atención sanitara de Utrera se cambia al Hospital de Valme. Con el lema No, no, y no nos moverán el escrito, que carga contra los partidos del Gobierno andaluz formado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, se muestra el rechazo de la ciudadanía a este posible cambio de hospital de referencia, según recoge el periódico digital local, UtreraWeb. "Si lo que pretenden es la movilización del pueblo para formar desorden, aquí estamos. Utrera por los utreranos, no pasaran los trenes, no pasaran los vehículos, pero tampoco pasaremos la gente de este pueblo, por la humillación de algo que nos costó tantas perdidas de sueños y que luchamos todo el pueblo así, qué a por ellos", incluye el escrito que reproduce este medio.

La adscripción del Hospital de Écija al Área de Osuna

Por su parte, la Consejería de Salud y Familias hizo público también la semana pasada la "mejoría en la atención" que ofrece actualmente a los usuarios del Hospital de Alta Resolución de Écija y del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, "gracias a la futura adscripción al Área del centro astigitano".

A través de un comunicado, el Gobierno andaluz explicaba que, con este cambio, que forma parte del proceso de integración de las agencias públicas sanitarias al SAS, el Hospital de Écija "incrementará su cartera de servicios con especialidades que actualmente se ofrecen en el Hospital de Osuna y se incrementará la capacidad quirúrgica y de hospitalización del Área de Gestión Sanitaria".

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, acompañado por la delegada territorial de Salud y Familias, Regina Serrano; y el gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Celso Ortiz; fueron los encargados de anunciar esta decisión el jueves pasado al alcalde de Écija, David García Ostos; y a los tenientes de alcaldes de Osuna Brígida Pachón y Benito Eslava.

En el encuentro, se insistió en que los dos centros hospitalarios de la futura Área mantendrán su plantilla de profesionales y que las prestaciones actuales "incluso crecerán con este cambio organizativo".

Esta reorganización forma parte de la integración de las agencias públicas sanitarias al Servicio Andaluz de Salud y se prevé que sea efectiva a partir del mes de enero.