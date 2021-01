Reyes Magos con 'pasaporte Covid' en toda la provincia

La mayoría de los ayuntamientos sevillanos o las distintas asociaciones que, con la colaboración municipal, organizan las cabalgatas de Reyes Magos no han renunciado a festejar esta tarde mágica del 5 de enero y las jornadas previas.

Con distintos formatos adaptados a los protocolos por el Covid-19 -la pandemia cuyo fin ha sido el deseo más repetido en las cartas que se han recogido estos días-, casi todos los municipios de Sevilla han organizado actos, para que los niños puedan mantener esa ilusión de ver o contactar con los Reyes.

Exposiciones, videollamadas, visitas personalizadas, cabalgatas estáticas y campamentos que, previa cita normalmente, pueden recorrer las familias son las alternativas más comunes. Pero también pasarán cortejos por algunas localidades, más rapidos y sin lanzar caramelos, con la advertencia de que hay que saludarlos desde puertas y balcones de las casas y evitar a toda costa aglomeraciones.

En algunos sitios, directamente, se ha apostado por las redes sociales para evitar cualquier riesgo. Estos son algunos ejemplos de cómo transcurre el día en la provincia.

Dos Hermanas, más "sigilosos" que nunca

En Dos Hermanas, donde los Reyes llegan con la mediación de la Asociación Nazarena Pro Cabalgata de Reyes Magos Estrella de la Ilusión, han dirigido un mensaje por facebook a todos los niños, en el que, desde el teatro municipal y acompañados por dos de los gigantes que les suelen acompañar a su paso por las calles, les agradecen el que a pesar de las circunstancias difíciles no les haya faltado la sonrisa y les explican que si "siempre pasan sigilosos", este año "aún más", por lo que aconsejan irse temprano a la cama para facilitarles el trabajo. Para los que quieren recordar la que es una de las cabalgatas con mayor cortejo de Sevilla tras la de la capital, sigue abierta en el Centro Cultural de La Almona, la exposición Ya vienen los Reyes.

Alcalá, heraldos y diana floreada

En Alcalá de Guadaíra, los heraldos ya recorrieron las calles el lunes, recogiendo cartas, y esta mañana una diana floreada ha recordado a todos, bien temprano, que se acerca la noche mágica. La entrega de llaves a los Reyes Magos se hará a puerta cerrada, en el Ayuntamiento, esta tarde, al igual que la entrega de juguetes a algunos niños de familias desfavorecidas, que sí se retransmitirá por la televisión local. Pero para mañana día 6 está previsto que la cabalgata de Campo de las Beatas, que también organiza una asociación de la zona, se realice de forma estática. Las carrozas estarán apostadas en determinados puntos y junto a los que se podrá pasar en coche, sin bajarse y sin cita previa. Sí se necesitan, aunque los pases están agotados desde hace días, para la Cabalgata de Silos, donde Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en la sede de la asociación e irán asando los niños para recoger regalos, también el día 6.

Cabalgata estática en Utrera

En Utrera, la Asociación Cultural Maestro Milla que organiza el desfile todos los años, ha optado por una cabalgata estática. La carroza del Rey Melchor se colocará en el Paseo de Consolación; la de Gaspar, en Vía Marciala y Baltasar, con la suya, estará en el Porche de Santa María desde las 13:00 horas hasta las 20:00 de esta tarde. El acceso y el tránsito de personas es libre, aunque se vigilará que se cumplan con la distancia de seguridad y el resto de protocolos.

Visitas a domicilio en La Rinconada y Guillena

En La Rinconada, los tres Reyes Magos y sus ayudantes están llamando a las puertas y visitando desde esta mañana a más de 2.000 niños. Otros, podrán verles en tres centros culturales, en los que también se apostarán las comitivas. Es un formato similar al que han adoptado los Reyes Magos en Guillena, aunque el recorrido se adelantó al domingo ante la previsión de lluvia para esta tarde. En Guillena, Sus Majestades de Origente visitaron el domingo a 2.000 familias, a las que entregaron 1.100 roscones donados por la empresa local Artesanos Mi Niño, 2.000 kilos de caramelos y 2.800 surtidos de chocolate. Para los que añoran la cabalgata con escenas bíblicas guillenera, hasta el 7 de enero puede visitarse la exposición fotográfica Historia de nuestra Navidad, con 14 fotografías de gran formato situadas en espacios históricos y calles del municipio, realizada por Aire Visual.

Videollamadas en Los Palacios y en Gelves

Si las videollamadas se convirtieron en el medio para sentir cerca a seres queridos que viven lejos durante el confinamiento, también lo ha sido para los Reyes Magos en estos días. Entre otros municipios, los Reyes Magos han apostado por este formato en Gelves, donde las videollamadas se están haciendo desde ayer; y en Los Palacios, donde sus majestades han llegado a 1.200 niños por esta vía. No obstante, Los Palacios será también uno de los municipios en los que los Reyes Magos recorrerán las calles, más rápido que otros años, en tres cortejos simultáneos, pero sin tirar golosinas para evitar aglomeraciones.

Campamentos en Tomares, Bormujos, San Juan, Castilleja de la Cuesta o La Algaba

Varios son los Ayuntamientos del Aljarafe que han optado por facilitar a los Reyes Magos y a su séquito campamentos en los que puedan instalarse durante unas jornadas para que las familias puedan acercarse a verles. En Tomares, esa "parada" está en los Jardines del Conde del Ayuntamiento. Para evitar aglomeraciones, la visita es con cita previa y las entradas para hoy, cuando los Reyes estarán hasta las 21:00 horas, están agotadas. También hay un campamento instalado desde el 3 de enero y hasta esta tarde en el recinto ferial de Bormujos, amenizado además por payasos y trapecistas. La entrada es también con cita previa. En San Juan de Aznalfarache, los Reyes Magos están desde las 11:00 de esta mañana y hasta las 15:00 horas y entre las 16:00 y las 20:00 en el Parque de los Pitufos, al que se puede acceder por la plataforma de Minas del Cala, por grupos de convivencia formados por un máximo de seis personas y un adulto mínimo, respetando siempre las distancias de seguridad.

En Castilleja de la Cuesta también se ha apostado por este modelo de cabalgata alternativa, con un "espacio de cuento" en el Parque Logístico. En Camas, los Reyes Magos estarán desde las 13:30 en la Plaza de Nuestra Señora de los Dolores, y se podrá pasar ante ellos en una única fila, manteniendo distancia de seguridad y sólo junto a los miembros de la unidad familiar. También hará cabalgata estática La Algaba, en la Plaza de Toros.

Autobús descapotado en Mairena del Aljarafe

En Mairena del Aljarafe los Reyes Magos están recorriendo ya desde esta mañana las calles del municipio, para intentar pasar por todos y cada uno de sus barrios, en un autobús descapotado, sin lanzar golosinas. Tal y como se pidió, muchas familias han adornado fachadas y balcones para saludar su paso. Desde ese "Bus-real", sus Majestades de Oriente también llamarán por teléfono a lo largo del día a muchos niños de entre cuatro a ocho años que se han inscrito.

Cabalgatas 'rápidas' en numerosos pueblos

A pesar de que las autoridades sanitarias, en el BOJA del 10 de diciembre, recomendaron que se realizaran, en su caso, preferentemente cabalgatas de reyes estáticas, con control de acceso para evitar aglomeraciones, algunos municipios le han dado la vuelta a la idea para que sí pueda haber un recorrido de los reyes por sus calles, pensando también en personas que no pueden desplazarse. Así, son varias las localidades que han multiplicado los cortejos para que puedan pasar por la práctica totalidad de las calles y dejando claro que no se lanzarán caramelos y que debe saludarse su paso desde las puertas de las propias casas o desde los balcones, cuando sea posible. Así lo harán, por ejemplo, en Marchena, donde han empezado a las 11:00 horas y no terminará hasta las 18:15; en Cantillana, donde los Reyes Magos irán a caballo y saldrán a las 16:00 horas, en tres cortejos distintos, o en Estepa.

El Gines, el desfile estará formado sólo por 5 carrozas en las que no habrá niños, sólo los personajes principales, entre ellos, los tres Reyes. El recorrido, de 10 kilómetros, es el triple de lo habitual, para llegar a más sitios y se realizará de forma continua, sin detenerse. Tampoco se lanzarán caramelos o juguetes. Se ha buzoneado en todos los domicilios un mensaje de los propios Reyes Magos en el que se indica el lugar y la hora a la que deben ver la comitiva en función de la calle donde vivan.

En casi todos los casos, se ha contemplado un amplio dispositivo para recordar el estricto cumplimiento de las normas de seguridad por e Covid.

Las nuevas tecnologías, protagonistas en Carmona

En Carmona, donde la cabalgata la organiza la Peña la Giraldilla, la apuesta han sido programas especiales con la participación de los Reyes Magos que se emitirán por Facebook y el canal de Youtube de la misma, así como por televisión Carmona.