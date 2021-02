SOS de la Atención Primaria en Lebrija

Los profesionales de Atención Primaria de Lebrija están al límite. Así ha sido denunciado este martes por el Sindicato Médico de Sevilla a través de un comunicado en el que asegura que la zona suma "años" con consultas "masificadas" y "falta de cobertura de bajas de larga duración", acentuado todo en el último año con el estallido de la pandemia de Covid.

Los profesionales alertan de que "mayoría de los días" cuentan con "apenas el 50% de la plantilla", debido a bajas de larga duración y jubilaciones no cubiertas, "algunas desde hace más de 8 meses". "El cansancio y agotamiento físico y psicológico de una pandemia que lleva un año, y a la que no le vemos el final, nos está dejando exhaustos y no podemos más. Los médicos también somos personas, y ya nos está pasando factura en nuestra salud personal y en nuestras familias", señala el colectivo de sanitarios a través del SMS.

En esta línea, denuncian que es "insostenible" dar cobertura a una población total de casi de 28.000 habitantes, "con apenas siete médicos" en Atención Primaria, dentro de un cupo que, aseguran, debería ser de 14 facultativos. "La mayor parte de los días cubrimos las agendas a costa de realizar turnos diarios hasta de 12 horas o saliendo de nuestro centro, como hacen muchos compañeros, cerca de las seis de la tarde cuando su horario es hasta las tres", insisten.

Esta situación estaría provocando, según advierten, que la "demora crezca más de lo normal" con citas en el centro de salud de "hasta un mes de espera". "Lo que provoca masificación de los servicios de urgencias del ambulatorio y del hospital local con motivos que deberían atenderse en Atención Primaria", señalan.Desde el Sindicato Médico exigen a la Administración andaluza "la cobertura al 100% de las ausencias", destacando que "hasta ahora la única respuesta ha sido intentar cubrir los huecos" porque, subrayan "no hay profesionales que quieran trabajar en Lebrija debido a la precaria calidad de los contratos ofertados". En este punto insisten en la necesidad de ofrecer "contrataciones de larga duración e interinidades; el abono de los acúmulos de cupo de los profesionales no sustituidos; que se premie a los profesionales sanitarios de dichas zonas con un complemento salarial en el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) por trabajar en estas condiciones; y que esta zona de gestión clínica sea considerada como zona de difícil cobertura para motivar a los profesionales para que acudan a trabajar".

Desde el Sindicato Médico de Sevilla exigen a la Administración andaluza "la cobertura al 100% de las ausencias", destacando que "hasta ahora la única respuesta ha sido intentar cubrir los huecos" porque, subrayan "no hay profesionales que quieran trabajar en Lebrija debido a la precaria calidad de los contratos ofertados". En este punto solicitan la "realización de contratos de larga duración y ofertar interinidades en estas zonas donde nadie quiere trabajar; el abono de los acúmulos de cupo de los profesionales no sustituidos; premiar a los profesionales sanitarios de dichas zonas con un complemento salarial en el CRP por trabajar en estas condiciones; y que esta zona de gestión clínica sea considerada como zona de difícil cobertura para motivar a los profesionales para que acudan a trabajar".