Dos años de la desaparición del niño de Morón: "Estamos como el primer día"

"Dos años después, estamos como el primer día. No sabemos si el niño está vivo, si está muerto. La esperanza nunca la perdemos, pero es duro, muy duro, ver cómo Macarena hace vida normal y yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa porque temo encontrármela y que se genere un conflicto". Así habla Antonio Barroso, padre de Antonio David Barroso Díaz, el menor de 15 años discapacitado que desapareció en Morón de la Frontera el 13 de septiembre de 2021.

Su madre, Macarena Díaz, aseguró en un primer momento que lo mató durante un viaje y luego cambió varias veces de versión, diciendo entre otras cosas que el menor murió en Morón de la Frontera y ella quiso llevarlo a Santiago de Compostela para que el apóstol "hiciera un milagro y lo resucitara".

Macarena, que padece una grave enfermedad mental y se encontraba en ese momento en una crisis de la misma, redujo la medicación del niño en las semanas previas, lo que pudo influir en un desenlace fatal según la Policía. En estos dos años no se ha encontrado nada que ayude a localizar a Antonio David, que padecía una grave enfermedad degenerativa y era completamente dependiente.

La familia paterna del niño convocó ayer una manifestación en la puerta del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, un pueblo que iniciaba su feria y que apenas respaldó la convocatoria, a la que acudió un escaso medio centenar de personas. Ni el alcalde, ni ningún representante de las autoridades, estuvo presente en la concentración.

En ella, la familia anunció que pedirá en el juzgado la imputación de Macarena Díaz por homicidio, aunque sea en la modalidad de homicidio imprudente por omisión, al entender que ella dejó morir al niño al no suministrarle la medicación y los cuidados adecuados. Así lo recoge también la Policía en varios de sus informes del caso.

Una de las novedades que han llamado la atención de la familia paterna es que Macarena Díaz solicitó una fe de vida del menor en el juzgado, posiblemente con intención de seguir percibiendo la ayuda que tenía por encargarse de un menor altamente discapacitado. Evidentemente, la funcionaria del juzgado se la negó y le explicó que tenía que llevar al niño para expedirle el documento.

El portavoz de la familia, Luis Núñez, de la asociación Quién sabe dónde, pronunció un breve discurso. "Estamos hablando de un niño de 15 años y de una madre que...", inició su intervención. Una de las asistentes completó la frase. "Que se pasea por Morón como le da la gana". Poca gente entiende que Macarena Díaz siga en libertad a pesar de sus múltiples cambios de versión y de que haya engañado hasta a la Policía, según se desprendió de las escuchas telefónicas, en las que confesaba a una amiga que hizo un paripé cuando dijo que arrojó al niño a un contenedor de basura.

Luis Núñez siguió pidiendo Justicia y recordó que Macarena no accedió a las peticiones de ayuda de varias personas que vieron al niño con convulsiones en la iglesia y en un supermercado días antes de la desaparición. El portavoz de la familia fue también muy duro con los servicios sociales del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, que no informaron a Antonio David del agravamiento de la enfermedad de Macarena Díaz y de la situación de su hijo. Sí avisaron a la Policía, pero Macarena se marchó con el menor antes de la inspección prevista para el día 14 de septiembre. "Si Antonio hubiera sabido que su hijo estaba en riesgo, habría podido hacer algo. Se habría movido para pedir la custodia del niño, o al menos que lo ingresaran en un centro. Pero nadie le dijo nada".

Tampoco sabía el padre que Macarena le había ido retirando la medicación al niño, de forma que se incrementaron las crisis epilépticas y hubo un grave deterioro de la salud del menor, que pudo llegar a costarle la muerte. "Ella se dedica a arañar los coches que han colocado pegatinas con el cartel del niño desaparecido, a insultar a los que vienen a las manifestaciones, ¿por qué no está aquí? Yo ya no sé si el niño salió de Morón o no".