Una asociación sevillana organiza un Camino de Santiago a favor de la investigación de la AME

Pablo Vázquez comenzará el próximo sábado 12 de agosto Caminando juntos por la AME 3.0. Esta iniciativa es un camino de Santiago solidario, por la ruta del Camino Primitivo, para recaudar fondos para la Asociación El camino de Elena cuyo objetivo es la Investigación y tratamiento de una enfermedad “rara” degenerativa que produce debilidad muscular progresiva que se da normalmente en niños que se llama Atrofia Muscular Espinal (AME).

Es el tercer año consecutivo que este onubense utilizará sus dos semanas de vacaciones para esta causa solidaria. Entre las dos ediciones anteriores recorrió casi 700 kilómetros y se recaudó más de 4.000 euros.

La ruta solidaria se iniciará con una salida multitudinaria desde la Catedral de Oviedo el sábado 12 de agosto a las 8:00, donde Pablo Vázquez estará acompañado por todo el mundo que se quiera apuntar. La salida está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación Astur-Leonesa de amigos del Camino de Santiago. Serán un total de 13 etapas con un objetivo de recaudar 200 euros al día, un total de 2.600 euros.

¿Cómo colaborar?

Cualquier persona o empresa puede colaborar con cualquier cantidad, para lo que la organización ha facilitado un número de Bizum Solidario que es el 02698 o entrando en www.elcaminodeelena.org. La empresa Galiwonders ha hecho un donativo de 200 euros, patrocinando así una de las etapas.

En Sevilla capital en el Bar Moraleja de la Calle Zaragoza está la opción más dulce para colaborar. Han creado especialmente para la ocasión un arroz con leche con queso de cabrales (guiño a Asturias de donde sale el camino) del que donarán 50 céntimos por ración hasta el día 24 de agosto que la expedición llegue a Santiago.

A lo largo de todo el Camino hay multitud de comercios donde hay huchas habilitadas para que cualquier persona pueda participar. Algunos de los comercios donde hay huchas son: Alda Hotels, Gran Hotel España, Albergue Villa Palatina, El Tendejon de Fernando , Hotel Auto Bar, Bar El Casino, Hotel Soto, Castillo Valdés Salas, Bar la Campa, Albergue el Minero, Palaci de Meras, La posada, El Cayelín, Casa Herminia, Casa Ricardo, Albergue Polagrino, La casita de Alba, Restaurante la Nueva Allandesa, Albergue Miguelín, Hotel la Barra, Café de jaime, Albergue Porta de Grandas, Bar la Parrilla, Pensión Casa Manolo, Albergue San Mateo, Hotel España, Four Rooms Hostel, Hotel Cruce do Burgo, Pensión o Lar de Alecrin, A Nave de Ferreira, Albergue Melide, Albergue A Toqueira, Pensión Boente, Pensión Arca, Casa Celsa, etc.

Hay algunas localidades por donde pasa el camino que han confirmado que colaboran haciendo distintos eventos, como por ejemplo Oviedo, Grado, Salas, Tineo, Grandas de Salime o Baleira. Y diferentes empresas y organizaciones que se han interesado en la iniciativa desde su inicio como la Asociación de empresarios del Camino Primitivo, Where is Asturias, Taxi Camino y Camino Assist.