Un ataúd tirado a la basura desata la polémica en Castilblanco de los Arroyos

Una fotografía de un ataúd abandonado en un contenedor de basura causó el martes una profunda indignación entre los vecinos de Castilblanco de los Arroyos. Un operario de la empresa privada contratada por el Ayuntamiento para gestionar los entierros se deshizo de un féretro, depositándolo en los contenedores situados frente al cementerio. El ataúd sobresalía más de la mitad del recipiente de basura, lo que motivó que alguien lo fotografiara y subiera a las redes sociales, desatando la polémica.

El féretro en cuestión corresponde al de un hombre que fue exhumado la mañana del martes, para que sus restos pudieran descansar con los de un familiar recientemente fallecido. Al sacar los restos, los trabajadores que realizaron estas labores, en vez de retirar el ataúd y proceder a su destrucción, se deshicieron del mismo abandonándolo en un contenedor.

Desde el equipo de gobierno municipal se apresuraron a aclarar a través de la red social X, que el féretro fue retirado y trasladado de inmediato. El alcalde de Castilblanco de los Arroyos, José Manuel Caballar (PSOE), atribuyó lo ocurrido a una “irresponsable actuación de un operario de la empresa contratada para el servicio de enterramiento”, con la que ya se han mantenido reuniones para exigir responsabilidades y garantizar que no se repita. La solución encontrada, al menos provisionalmente, no ha convencido a muchos. Consistió en trasladar el ataúd a la parte trasera del cementerio, donde fue abandonado de la misma manera entre arbustos, según explicaron a este periódico varios vecinos del municipio.

La oposición, Con Andalucía–Izquierda Unida, denuncia que la externalización del servicio de entierros ha supuesto un gasto de más de 15.000 euros a una empresa privada en lugar de crear un puesto de trabajo local, además de conllevar una subida de tasas del 134% en los nichos nuevos y la eliminación de la perpetuidad en favor de concesiones de 25 años. Izquierda Unida recuerda además que a comienzos de 2025 ya se denunció el robo de adornos metálicos en varias sepulturas, sin que las familias hayan recibido aún explicaciones oficiales. En su opinión, la gestión del alcalde socialista "está poniendo en riesgo la dignidad y el respeto que merece un espacio tan sensible como el cementerio".

La imagen del ataúd tirado en el contenedor, difundida en Facebook, encendió la indignación vecinal y abrió un debate sobre la gestión del cementerio y la privatización de los entierros en la localidad. Un simple acto que deshumaniza la muerte. La imagen ha sobrecogido a los habitantes, quienes llevan meses denunciando quejas sobre la gestión del camposanto desde que se cometieron una serie de robos en enero de este año, precisamente a los que se refiere el comunicado de la oposición, que se queja especialmente de la falta de información oficial.