La Campana se moviliza contra la instalación de una planta de biogás

El Ayuntamiento de La Campana, en la provincia de Sevilla, ha presentado alegaciones y está encabezando la protesta vecinal contra la instalación de una planta de biogás en el municipio, proyectada por la empresa Ric Energy. Entre las medidas anunciadas, destaca la creación de una comisión de seguimiento en el pueblo para canalizar las acciones.

Manuel Fernández Oviedo, alcalde de La Campana por la formación Juntos por La Campana, ha informado a través de las redes sociales municipales sobre las acciones que está liderando el consistorio en contra de este proyecto. "Nuestra postura es de rotundo rechazo a la implantación de este tipo de infraestructuras", ha afirmado, añadiendo que tanto los vecinos como la corporación municipal ya han expresado su oposición.

En una reunión celebrada el lunes con los portavoces de todos los grupos políticos (PSOE y Con Andalucía), se acordó convocar un pleno extraordinario para el próximo jueves. En dicho pleno, se aprobarán una declaración institucional de rechazo a la planta de biogás y las alegaciones que el Ayuntamiento ha preparado para presentar a la Junta de Andalucía, según ha explicado el alcalde.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de información pública, y hasta el 22 de septiembre de 2025 se podrán presentar las alegaciones, "para expresar por escrito y con un criterio técnico por qué no queremos que se instale esta planta", ha concretado Fernández Oviedo.

Las alegaciones de este municipio de unos 5.500 habitantes han sido elaboradas por los arquitectos municipales y el equipo jurídico del Ayuntamiento, con la colaboración del experto medioambiental Nacho Fernández y el geólogo Alfonso Romero. El documento expresa "de una manera legal y técnica" el desacuerdo con la instalación.

Acciones adicionales en el municipio

Además de las alegaciones, en el municipio se realizarán otras acciones para mostrar su oposición al proyecto:

Puesta en marcha de una oficina de atención al ciudadano para que cualquier persona pueda presentar alegaciones individuales con un modelo facilitado por el Ayuntamiento.

Creación de una comisión de seguimiento técnica, integrada por el secretario municipal, los arquitectos del gabinete técnico y los servicios jurídicos.

Una vez aprobado el rechazo en pleno, se ha previsto la colocación de una pancarta en la fachada del Ayuntamiento como muestra pública de oposición a la planta.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de La Campana busca hacer frente al proyecto de la planta de biogás y defender los intereses de sus vecinos. La movilización continuará en las próximas semanas, a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas.