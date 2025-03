El centro de salud de Santiponce, 'en lista de espera': "Esto no se ve ni en el tercer mundo"

Quince años después de que los daños estructurales en el edificio que albergaba el consultorio en Santiponce obligaran a trasladar la asistencia médica a unas instalaciones prefabricadas, las conocidas caracolas, se reactiva la polémica.

Cuando se cumplen dos años desde que la Consejería de Salud se comprometiera con el inicio de las obras del nuevo edificio en marzo de 2023, tras una visita del que fuera viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, los trabajos "están paralizados" y el solar cedido para la construcción del edificio por el Ayuntamiento, "totalmente abandonado y con dos metros de hierba", asegura desesperado el alcalde Juan José Ortega Gordón.

El estado actual del terreno donde se iniciaron las obras del nuevo centro de salud en 2023. / M. G.

Los cerca de 8.500 vecinos de Santiponce acuden a caracolas para ser vistos por el médico desde septiembre de 2010. Los daños estructurales en el edificio que albergaba al consultorio obligaron trasladar provisionalmente la asistencia a unas instalaciones prefabricadas que a día de hoy se mantienen. "Llevamos casi quince años en unas condiciones lamentables. Esto no se ve ni en el tercer mundo. Hemos llamado a todas las puertas y nadie nos contesta", remarca Ortega Gordón.

La Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Santiponce firmaron en 2010 un "protocolo de intenciones", para la construcción de un nuevo centro sanitario en unos terrenos que habría de aportar el propio Consistorio de la localidad, para que la Administración andaluza iniciase las obras.

No obstante, y en un contexto en el que la Administración autonómica estuvo varios años restringiendo duramente sus proyectos de nueva construcción a consecuencia de la crisis económica internacional de aquella etapa y su asfixia financiera, el proyecto del nuevo centro de salud de Santiponce no llegó entonces a ser materializado. Hasta el 2023 cuando la Consejería de Salud se compromete con la construcción del nuevo centro de salud, después de que las obras fuesen licitadas a finales de 2022 por casi 3,3 millones. Sin embargo, dos años después, "tampoco hay avances", se lamentan desde el gobierno local poncino.

"La empresa constructora adjudicataria llegó a empezar la obra y aquí todo era motivo de alegría porque después de tantos años al fin se veía la luz para que Santiponce volviera a tener un centro de salud en condiciones", afirma Ortega Gordón. La euforia duró, según el alcalde, "apenas tres días". "Apareció en el terreno un cable de media tensión y la obra se quedó paralizada. Consideramos que los trabajos podrían haber seguido, por otra parte, pero nada, se paró la obra, y así seguimos un año y medio después", se lamenta el alcalde que asegura que "hace un mes y medio" que se retiró el citado cable y los trabajos no han vuelto.

"Estamos intentando por todos los medios tener una reunión con la consejera, pero no nos recibe. El nuevo delegado territorial de Salud, tampoco. No sabemos en qué situación está una obra que está financiada con fondos europeos y que si en diciembre de 2026 no está hecho, habrá que devolver el dinero. El tema es muy gordo. ¿Tenemos que volver entonces a la casilla de salida?", se pregunta angustiado el primer edil poncino.

Cansado de esperar unas respuestas que, según el alcalde, "nadie proporciona", el caso llega este miércoles al Parlamento de Andalucía donde el Grupo de Por Andalucía ha registrado una pregunta en demanda de información a la consejera de Salud, la popular Rocío Hernández, sobre la situación del proyecto del futuro nuevo consultorio, destinado a relevar a los módulos prefabricados instalados en 2010.

En esta pregunta, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, de IU, pide que la consejera informe en la comisión de Salud sobre "el motivo de la paralización de la obra, en qué situación se encuentra la empresa adjudicataria" y si "se sabe si va a continuar con la obra o tendrá que volver a salir una nueva licitación".

Ello, después de que recientemente, el Ayuntamiento de Santiponce, junto al PP y la ex alcaldesa socialista, celebrase un pleno extraordinario solicitado por Andalucía por Sí (AxSí) en torno a la paralización de unos trabajos que arrastran años y años de retrasos.