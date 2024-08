Cuatro personas infectadas por el virus del Nilo Occidental en Los Palacios

La alcaldesa en funciones de Los Palacios, Carmen María Molina, se ha reunido en el Ayuntamiento con técnicos de la Junta de Andalucía y representantes de las empresas encargadas de los tratamientos tanto en el núcleo urbano como en la zona perimetral del municipio. Esta ha sido la quinta reunión en la que participa el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca junto a técnicos expertos de la Junta de Andalucía, representantes del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y responsables de las empresas que se encargan de los tratamientos preventivos, para hacer un seguimiento de la población de mosquitos portadores del Virus del Nilo.

Actualmente, según informó la alcaldesa en funciones, Los Palacios y Villafranca tiene cuatro personas infectadas por el virus del Nilo y otro más, que sería el quinto caso, pendiente de confirmación por ello “de nuevo hacemos un llamamiento a la población para que sigan las recomendaciones que hemos indicado desde el Ayuntamiento, en los hogares y en los campos, si hay piscinas que estén cloradas, que en las explotaciones ganaderas no haya agua estancada, y en nuestros hogares si tenemos macetas con un centímetro o dos de agua es importante que se vacíen para que no haya larvas y por tanto no se reproduzcan los mosquitos".

Molina recordó que Los Palacios y Villafranca viene poniendo en marcha, desde el año 2020, un plan municipal contra los mosquitos. Según Rafael Sánchez, director técnico de la empresa Dedesín, encargada de los tratamientos en el núcleo urbano, "desde que se tuvo conocimiento del primer caso positivo en personas, se intensificaron los trabajos actuando en todas las zonas verdes de Los Palacios y Villafranca y las pedanías, en parques, jardines, imbornales y en cualquier sitio que se pueda convertir en refugio de los mosquitos".

Juan Jesús Rodríguez, director técnico de Athisa Medio Ambiente, empresa de fumigación y control de plagas contratada por la Diputación de Sevilla, explicó “que van a comenzar de manera inminente las actuaciones en la zona periurbana de Los Palacios y Villafranca, en el perímetro del núcleo urbano, para complementar el servicio que se viene prestando en la localidad y las pedanías”.

Así actuarán en ambientes donde hay concentración de agua que es donde se pueden reproducir las larvas. Asimismo, Juan Jesús Rodríguez pedía la colaboración ciudadana para que avisen y así a través de su empresa poder analizar las zonas de estancamiento de agua donde se reproducen las larvas y nacen los mosquitos.

Por último, tanto la alcaldesa en funciones como los técnicos de las empresas de fumigación han hecho un llamamiento a no crear alarma social ya que no todos los mosquitos son portadores del Virus del Nilo. No obstante, deben seguir las recomendaciones y consejos que, desde el Ayuntamiento palaciego, se viene recordando desde hace meses, uso de ropa adecuada con colores claros y que cubran la mayor parte de la piel, no usar colonias o perfumes intensos, usar repelentes registrados, no dejar agua estancada, cloro en las piscinas y uso de mosquiteras.