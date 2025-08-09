Detenida en calidad de cómplice la pareja del presunto autor del tiroteo mortal en Las Cabezas

Precinto policial en el entorno de la hamburguesería donde ocurrieron los hechos en Las Cabezas de San Juan.

La Guardia Civil ha detenido a una segunda persona en relación con el tiroteo registrado durante la medianoche del jueves en Las Cabezas de San Juan, en el que resultaron heridas varias personas y una de ellas falleció horas después en el hospital. Se trata de la pareja sentimental del presunto autor de los disparos, arrestado a primera hora de la mañana del viernes. La mujer ha sido detenida en calidad de cómplice, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento de comida rápida situado en la Plaza Mártires del Pueblo, donde estalló una pelea entre varias personas poco antes de la medianoche. Aunque la reyerta se disolvió en un primer momento, una de las familias implicadas regresó al lugar aproximadamente media hora después. Fue entonces cuando se produjeron los disparos con arma de fuego.

Los agentes desplazados al lugar encontraron a tres personas heridas, todas por arma de fuego. Una de ellas, un hombre con un impacto de bala en la cabeza, fue trasladada en estado crítico al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde falleció en la mañana del viernes.

Según las fuentes consultadas, en la pelea están involucradas familias de Las Cabezas y de Los Palacios, dos localidades vecinas. La investigación, que está siendo coordinada por la Guardia Civil, se activó de inmediato tras el tiroteo.

El presunto autor de los disparos, un hombre de entre 35 y 40 años, vecino de Las Cabezas, fue detenido a primera hora del viernes. Posteriormente, a última hora de la tarde, los investigadores procedieron al arresto de su pareja, quien presuntamente se encargó de ocultar el arma utilizada en el tiroteo, la cual fue recuperada por los agentes durante la tarde del viernes y se considera una prueba clave en la investigación.

Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, ambos detenidos pasarán a disposición judicial este domingo, mientras la Guardia Civil continúa recopilando pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El suceso ha conmocionado a los vecinos de Las Cabezas, una localidad que en los últimos años ha vivido episodios esporádicos de violencia entre clanes familiares, aunque nunca con un saldo tan trágico.