Dos detenidos por una cadena de robos en Mairena del Aljarafe de madrugada y en menos de 3 minutos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de varios delitos de robo con fuerza en establecimientos de restauración de la localidad de Mairena del Aljarafe, que en todos los casos realizan en menos de tres minutos.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que se trata de unos hechos enmarcados en la operación 'Maharana Chloris', que se inició el pasado noviembre, tras detectar los investigadores un aumento significativo de robos con fuerza en establecimientos de la localidad, especialmente de restauración, generando una preocupación y alarma entre los comerciantes de la localidad.

Tras determinar la Guardia Civil el modus operandi de los presuntos autores, se constató que los robos eran cometidos a altas horas nocturnas, realizando los ahora detenidos vigilancias previas para tratar de detectar la posible presencia policial por la zona evitando ser descubiertos.

Como dato relevante, los autores de estos hechos no tardaban más de tres minutos en perpetrar el robo y marcharse del lugar siempre a pie y con los objetos sustraídos, principalmente cajas registradoras, botes de propina y objetos de valor que posteriormente eran vendidos.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe con la colaboración y coordinación con la Policía Local de Mairena del Aljarafe, finalizó con la detención de estas dos personas, puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en las cosas.