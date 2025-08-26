Dos detenidos en Morón de la Frontera por cultivar marihuana en armarios portátiles

Agentes de la Policía Nacional han intervenido un cultivo de marihuana en una vivienda de Morón de la Frontera, donde fueron detenidos dos varones tras localizar 16 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento. Los hechos tuvieron lugar tras una disputa doméstica, a raíz de la cual los agentes acudieron al lugar y pudieron comprobar la existencia de varias plantas de marihuana.

Según informó este martes la Policía en una nota de prensa, las plantas presentaban una particularidad. Cada una de ellas estaban dispuestas en los llamados cabin grow, que son unos armarios indoor portátiles, de un metro de altura por sesenta de ancho y desarrollados y fabricados de forma artesanal. Están diseñados para controlar la iluminación, ventilación y humedad de las plantas de marihuana, así como para ser transportadas fácilmente mediante paquetería.

Durante la intervención, los agentes constataron que las plantas se encontraban en distintas etapas de desarrollo. Los prototipos intervenidos presentaban mejoras técnicas respecto a versiones anteriores, lo que pone de manifiesto el interés de los detenidos en perfeccionar los sistemas de cultivo con el objetivo de obtener un mayor rendimiento.

Con esta operación, la Policía Nacional ha impedido la continuidad de una actividad ilícita que pretendía desarrollarse con métodos cada vez más sofisticados y discretos, y detener a los dos presuntos responsables que ya pasaron a disposición de la autoridad judicial.