Una deuda de 150 euros motivó el tiroteo y atropello de La Algaba

Una deuda de 150 euros fue el origen del tiroteo y atropello en el que resultaron heridas cuatro personas en La Algaba el pasado día 2 de septiembre. Así lo expresó a este periódico una de las víctimas, que negó cualquier relación de este episodio con el narcotráfico, como en un primer momento barajó la Guardia Civil.

Según este testimonio, las víctimas acudieron a cobrar este dinero, que le habían reclamado a los agresores en varias ocasiones, después de que una de ellas se lo prestara unos meses atrás. Las dos partes se conocían de una anterior estancia en prisión. Tres personas fueron al lugar indicado a bordo de un BMW. Eran un matrimonio y un amigo de la pareja. La mujer está embarazada de ocho meses.

Nada más llegar al lugar en el que supuestamente iban a recibir el dinero y bajarse las víctimas del coche, los agresores (que también eran dos hombres y una mujer) abrieron fuego y dispararon en varias ocasiones. No medió discusión ni enfrentamiento previo y las víctimas no llevaban armas ni pensaban que podían ser tiroteados. De lo contrario, la mujer embarazada no habría acudido, aseguran.

Uno de los tres ocupantes del BMW recibió un disparo en la espalda y cuatro puñaladas. Este hombre, actuando en legítima defensa según la versión de las víctimas, forcejeó con uno de los agresores y arrebató al cuchillo a éste, con el que también le asestó varias puñaladas. Los dos fueron detenidos. El ocupante del BMW se encuentra en prisión provisional y su rival, el presunto agresor, en el hospital bajo custodia policial, a la espera de recibir el alta y pasar a disposición judicial.

Otra de las personas que iban en el coche fue alcanzada por un proyectil en el ojo. La embaraza fue atropellada por dos de los sospechosos en otro coche distinto al BMW, en el que se dieron después a la fuga. Esta mujer sufrió una fractura en la mano. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre este asunto y busca a los dos presuntos autores del atropello.