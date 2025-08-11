La Diputación de Sevilla refuerza los tratamientos aéreos contra mosquitos en los arrozales

La Diputación de Sevilla ha iniciado este lunes el refuerzo de los tratamientos aéreos adulticidas contra los mosquitos en los arrozales de la provincia, dentro del marco del Plan Provincial de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). Las actuaciones, que se desarrollarán en hasta 567 parcelas, tienen como objetivo frenar la proliferación de mosquitos adultos en las zonas de cultivo próximas a núcleos de población.

Los tratamientos se están llevando a cabo en los municipios de Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Utrera, en horario de primera hora de la mañana y última de la tarde, momentos en los que los mosquitos presentan mayor actividad, lo que incrementa la eficacia del tratamiento.

Este refuerzo responde al notable incremento en la captura de mosquitos, especialmente en la margen derecha del río Guadalquivir, donde se sitúan las trampas más cercanas a las zonas de arrozal. La decisión se tomó tras la reciente reunión de la Mesa Técnica Provincial del VNO, convocada por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, tras detectarse mosquitos portadores del virus en el municipio de Castilblanco de los Arroyos.

Para estas intervenciones se está utilizando saditrina, un fitosanitario empleado habitualmente en el cultivo del arroz para combatir la pudenta (Eysarcoris ventralis) y que, de forma excepcional, ha sido autorizado por la Consejería como biocida para el control de mosquitos.

Esta es la segunda campaña de tratamientos aéreos que se realiza sobre arrozales dentro del citado plan de control, que cuenta con una financiación de seis millones de euros por parte de la Diputación de Sevilla. Una vez finalizada esta fase, se habrán tratado 2.600 hectáreas de cultivo en los términos municipales mencionados.

El plan abarca las zonas de transición entre áreas agrícolas y cascos urbanos en los quince municipios integrados en la Comarca de Especial Seguimiento del VNO, así como su área de protección en ambas márgenes del Guadalquivir. La población diana de este dispositivo supera los 478.000 habitantes.

Desde la Diputación se insiste en la importancia de estas medidas preventivas para minimizar el riesgo de transmisión del virus, al tiempo que se mantiene la coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados.