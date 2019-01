Cinco encapuchados disparan a un estanquero en un intento de robo en El Viso

Cinco encapuchados dispararon el pasado fin de semana a un estanquero de El Viso del Alcor en un intento de robo. Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del domingo en el domicilio del estanquero, que resultó herido en la cara por el rebote de los proyectiles. La víctima sufre lesiones leves y la Guardia Civil busca a los asaltantes.

Los delincuentes llegaron en una furgoneta y un turismo a la puerta de la casa del comerciante. Empotraron la furgoneta contra la cochera para forzar la puerta y acceder al interior del garaje. El estanquero se encontraba en ese momento en la cochera, jugando a la videoconsola con unos amigos. Al escuchar los golpes, se dirigió a ver qué ocurría.

Los ladrones consiguieron hacer que la puerta del medio del garaje cediera. Una vez dentro, al ver que había personas en el interior, comenzaron a preguntar a gritos dónde estaba el tabaco. Los delincuentes buscaban en todo momento tabaco, que no había en la cochera. "Se pensaban que yo usaba esto como almacén de tabaco. Y no había nada de tabaco aquí", ha relatado el herido a este periódico.

Los cinco asaltantes iban encapuchados y con guantes para no dejar huellas. Portaban al menos tres escopetas. Uno de ellos disparó contra el estanquero a unos metros de distancia. El impacto no alcanzó de lleno al comerciante, sino que dio en una pared y rebotó. Los proyectiles rebotados le alcanzaron en la cara y le causaron heridas.

Con el empresario sangrando, los delincuentes comenzaron a avanzar por la cochera. Rebuscaron todos los muebles y rincones de la estancia en busca del anhelado tabaco. Viendo que no había nada, se marcharon sin consumar el robo. "Yo aquí no guardo tabaco nunca, la cochera es grande y la suelo utilizar como taller para reparar máquinas, pero no como almacén".

Los ladrones huyeron en los dos vehículos, la furgoneta, que podría ser una Citroën Berlingo o similar, y un turismo. Una de las vecinas creyó a ver que uno de las asaltantes era una mujer. La Policía Local de El Viso del Alcor y la Guardia Civil acudieron poco después al lugar de los hechos y establecieron un dispositivo para tratar de detener a los ladrones.

El herido fue atendido de las lesiones, que son de carácter superficial, y ya se encuentra en su casa. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el robo. Un equipo de Policía Científica ha estado inspeccionando la cochera para tratar de encontrar alguna huella o resto biológico de los ladrones. También se investiga el disparo y la munición empleada para comprobar si pertenece a una escopeta legal o si el arma coincide con la que se haya utilizado en otros hechos delictivos.

Por el momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos. Se ha tomado declaración también a la víctima y a varios testigos, así como se investigan los coches utilizados en la huida, que probablemente sean robados.

El estanquero ya sufrió hace unos meses otro robo en su domicilio, si bien en aquella ocasión los autores no se emplearon con la violencia que lo han hecho en esta ocasión.