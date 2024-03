Entra en un centro de salud de Sevilla con un hacha en una mochila tras haberlo advertido el día antes

El sindicato CSIF ha denunciado este viernes una nueva agresión en un centro de salud de la provincia. Aunque todo quedó en amenazas y ataques verbales, las consecuencias pudieron ser mucho mayores, según relata el órgano sindical en un comunicado.

Todo comenzó este jueves en el centro de salud El Mirador de La Rinconada donde un paciente psiquiátrico que acudió a intentar gestionar un proceso de baja y, al no conseguir su objetivo, amenazó con volver con un hacha. Así lo hizo al día siguiente. Tras llegar al centro profiriendo amenazas verbales, se comprobó que, como había avisado, el hombre portaba en la mochila la mencionada hacha, que no ha llegado a sacar en ningún momento, "por lo que no ha podido ser detenido", informa el sindicato.

"Desde CSIF instamos a los cargos intermedios a que tramiten una denuncia formal por amenazas. Nos posicionamos a favor de los compañeros, y pedimos más seguridad en los centros para evitar este tipo de agresiones que, desgraciadamente, cada día son más frecuentes", ha señalado la organización sindical.