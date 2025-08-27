El hallazgo de un nuevo mosaico en Écija revela los lujos de la élite romana

En el corazón de Écija, los arqueólogos han sacado a la luz un mosaico romano de más de 27 metros cuadrados, cuya calidad y conservación desafían las expectativas. Excavado durante el verano de 2024 en Écija, este impresionante vestigio ha logrado perdurar casi dos milenios, ofreciendo una ventana única a las costumbres y la riqueza de las aristocracias romanas provinciales.

El tesoro arqueológico, que ha sido recuperado en un 60% de su superficie original, corresponde al pavimento de lo que era el ‘oecus’ de una vivienda palaciega de aproximadamente 1.200 metros cuadrados construida en dos alturas. Este comedor-recepción destaca no solo por su tamaño, sino por su compleja decoración: el hallazgo incluye, además, una inusual cornisa de estuco que reproduce fielmente los motivos geométricos del mosaico en el entorno de la estancia. Su preservación ha sorprendido al equipo liderado por el arqueólogo municipal Sergio García-Dils.

Las excavaciones han revelado que este suelo, perteneciente a una domus señorial, es solo una parte de un conjunto monumental en el que se han identificado murales, pinturas y otros mosaicos previos. Los ricos detalles de las teselas y la elegancia de sus motivos —incluidos complejos meandros y representaciones de estaciones y aves— reflejan el elevado estatus de sus antiguos propietarios y el esplendor económico local durante los primeros siglos del imperio.

Reseña del hallazgo y relevancia artística

La singularidad de esta pieza de mosaico radica en su iconografía y paleta cromática. En su centro se luce un meandro de esvásticas, encargado de delimitar ocho recuadros independientes. En cuatro de ellos se reproducen alegorías de las estaciones, y en los restantes escenas de aves, entre las que predominan una perdiz y un par de faisanes. El estado de conservación permite disfrutar de sus colores inéditos y vibrantes, obtenidos con teselas de pasta de vidrio, especialmente los pigmentos azules reservados históricamente para las piezas de mayor lujo.

Los arqueólogos subrayan que la composición cromática no solo resalta por su belleza, sino también por su significado. La utilización de materiales costosos y técnicas refinadas da cuenta de la importancia de estas residencias en el tejido social y cultural de la zona. Según los expertos, el diseño geométrico de la cornisase replicaba de manera armónica, encerrando así a los comensales en una ambientación elegante y sofisticada.

Contexto histórico y social de la Écija romana

A comienzos del siglo III, Écija era uno de los núcleos económicos del bajo Guadalquivir más vinculados al comercio internacional del aceite de oliva. La opulencia de sus mansiones responde directamente a la prosperidad generada por esta industria, que expandió la reputación local por todo el Mediterráneo. No obstante, los trabajos arqueológicos evidencian que, tras la crisis del siglo IV, la calidad de las restauraciones y la técnica empleadas decayeron. La decadencia artística encontrada en las capas superiores del mosaico coincide con el declive de la economía regional tras la pérdida del control estatal sobre el comercio oleícola.

Esta interpretación cuenta con el respaldo de los testimonios materiales hallados a lo largo de varias campañas, en las que se han identificado ánforas de aceite ecijano distribuidas hasta puntos lejanos, como la Galia y el norte de África. El resultado son estratos arqueológicos que permiten leer la historia no solo como una suma de descubrimientos individuales, sino como una serie de etapas socioeconómicas encadenadas.

Análisis del conjunto arquitectónico y materiales excepcionales

El ‘oecus’ explorado este verano, pieza central del operativo, se inscribe dentro de una casa palaciega cuyos suelos sumaban al menos 400 metros cuadrados de mosaico. El cálculo, según García-Dils, estima la inversión de hasta dos millones de teselas solo en esta vivienda. En excavaciones anteriores se documentaron ya un patio mosaico de casi 120 m² y un fastuoso ‘triclinium’. Esta vivienda, pese a su lujo, no era la más ostentosa de la zona: la casa adyacente, datada en la misma época, integraba suelos de ‘tarecea’ de mármol importado de Carrara y Grecia, además de más pinturas murales y lujosos revestimientos de estuco.

La excepcionalidad de la cornisa decorativa de estuco también ha llamado poderosamente la atención. A diferencia del mármol, el estuco rara vez ha sobrevivido en contextos arqueológicos peninsulares, lo que convierte a esta pieza en un testimonio cardinal para la comprensión de los sistemas decorativos romanos en el ámbito doméstico altoimperial.

Compromiso institucional y futuro del yacimiento

La protección y puesta en valor del enclave ha sido remarcada a principios de 2025 por Silvia Heredia, alcaldesa de Écija. El consistorio se compromete a reforzar la investigación arqueológica y asegurar la conservación del yacimiento, además de promover la difusión de su riqueza con la construcción de un auditorio anexo al recinto, con vistas a la histórica iglesia de San Gil. El espacio, enclavado hoy en pleno casco urbano, fue también la ubicación del antiguo alcázar medieval, lo que explica la pérdida parcial de algunos elementos durante intervenciones realizadas entre la Edad Media y el siglo XX.

El proyecto, de clara vocación pedagógica y turística, aspira a convertir este hallazgo en uno de los focos de interés cultural más relevantes del sur de España en este 2025, consolidando la posición de Écija como un referente nacional en la arqueología romana doméstica de alto nivel artístico.

