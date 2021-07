El Arzobispado de Sevilla identifica al obispo que se paseaba por Osuna: pertenece a la Fraternidad de San Pío X

Un misterio resuelto. El Arzobispado de Sevilla ya ha identificado al enigmático obispo al que días atrás se le ha podido ver por Osuna y que ha provocado que los párrocos de la Villa Ducal advirtieran el pasado domingo a los feligreses de que no se le solicitaran la administración de sacramentos ni otros servicios sacerdotales.

Tras recabar los datos necesarios, el Arzobispado ha confirmado que sí es obispo, pero perteneciente a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, una congregación que no está en plena comunión con la Iglesia Católica.

El motivo de su presencia en Osuna se debía a la ordenación sacerdotal de un miembro de esta fraternidad, un acto que tuvo lugar en una de las dependencias de la antigua sede de la Escuela Universitaria de la localidad de la Campiña. Fuentes del Arzobispado aclaran que para su celebración no se usó la capilla de este emblemático edificio.

Desde Palacio también se incide en que toda celebración litúrgica y actividad pastoral evangelizadora requiere la licencia del ordinario del lugar, en este caso, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz.

La mencionada congregación está formada por sacerdotes tradicionalistas. Fue fundada en 1970 por un obispo francés -monseñor Marcel Lefebrve- como oposición a los postulados del Concilio Vaticano II. Pese a que reconoce la autoridad del Papa de Roma, se opone a las corrientes "modernas" de la Iglesia, defiende la misa tridentina, rechaza el ecumenismo y el conciliarismo, ambos presentes en la historia católica desde finales de los 60 del siglo pasado.

Actualmente cuenta con cuatro obispos y casi 700 sacerdotes. Toma el nombre de Pío X por la postura modernista que adoptó este pontífice en las primeras décadas del siglo XX.

El vicario advertía sobre su presencia

Antonio Jesús Rodríguez Báez, vicario episcopal de la zona sur y párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Osuna, quiere quitarle importancia al asunto. "Entiendo que puede sonar muy sensacionalista, pero era sólo es una advertencia que hicimos a los fieles", detalla.

Este 'obispo', al parecer, ya no se encuentra en el municipio. Hace días que no se le ve por las calles de Osuna. Pudo marcharse una vez que su presencia ya no era requerida y después de llamar la atención de los ursaoneses y de que sus fotos llegaran a los párrocos desatando la intriga ahora resuelta.