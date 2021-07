¿Quién es el falso obispo que se 'pasea' por Osuna y la campiña sevillana?

Se ha paseado por Osuna las últimas semanas, vestido con traje talar y asegurando ser el arzobispo de Toledo, el primado de España. Una presencia que ha provocado la alarma en las parroquias de la Villa Ducal, donde el pasado domingo se advirtió a los feligreses de no solicitar servicios sacerdotales a esta persona, pues ni está ordenado ni es prelado.

Antonio Jesús Rodríguez Báez, vicario episcopal de la zona sur y párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Osuna, quiere quitarle importancia al asunto. "Entiendo que puede sonar muy sensacionalista, pero sólo es una advertencia que hemos hecho a los fieles", detalla.

El extraño personaje, al parecer, ya no se encuentra en este municipio. Hace días que no se le ve por las calles de Osuna. Pudo marcharse una vez que su presencia llamó demasiado la atención de los ursaoneses y que fotos suyas llegaron a los párrocos.

El asunto ha trascendido y se encuentra ya en el Arzobispado, donde se está investigando este asunto y se buscan más datos sobre este, previsible, falso obispo que ha hecho saltar todas las alarmas después de lo sucedido hace años con el falso sacerdote de la parroquia de Santa María de las Flores.

Por ahora, pocos datos se conocen más sobre este enigmático personaje que, como el vicario de la Zona Sur asegura, iba vestido con traje talar, la indumentaria propia de los obispos, y llegó a presentarse como el arzobispo de Toledo, una diócesis -la primada de España- al frente de la cual se encuentra desde principios de 2020 monseñor Francisco Cerro Chaves.

¿De otra confesión?

También se ha especulado con que esta persona proceda de otra confesión religiosa, un supuesto en el que, de ser cierto, no tendría sentido que vistiera como un obispo católico y que se presentara como el primado. En todo caso, los párrocos, para evitar posibles problemas, ya han dejado claro a los feligreses que acudieron el domingo a misa que no soliciten sacramentos ni otros servicios sacerdotales a esta persona, hasta que no se le identifique ni se aclare su procedencia, una labor que ya está llevando a cabo el Arzobispado.

Recientemente, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, alertó también de la presencia de un falso cura que estaba celebrando misas en municipios del área metropolitana de la provincia.