En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas

La Policía Nacional ha intervenido este sábado en la calle Real de Utrera, en Dos Hermanas, tras un tiroteo que ha costado la vida a un hombre. Hasta la escena del crimen se ha desplazado un importante despliegue policial, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
1/17En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas/Juan Carlos Vázquez
