SUCESOS
Muere un hombre en un tiroteo en Dos Hermanas
En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas
En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez

La Policía Nacional ha intervenido este sábado en la calle Real de Utrera, en Dos Hermanas, tras un tiroteo que ha costado la vida a un hombre. Hasta la escena del crimen se ha desplazado un importante despliegue policial, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

1/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
2/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
3/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
4/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
5/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
6/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
7/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
8/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
9/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
10/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
11/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
12/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
13/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
14/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
15/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
16/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez
17/17 En imágenes, los momentos posteriores al asesinato en Dos Hermanas / Juan Carlos Vázquez

